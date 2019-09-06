سلطات جنوب السودان ترفع الحظر عن صحيفة ناطقة بالعربية

جوبا 6 سبتمبر 2019- رفعت السلطات في جنوب السودان الحظر الذي فرضته في وقت سابق على جريدة الوطن اليومية.

مايكل كريستوفر رئيس تحرير صحيفة "الوطن" بجنوب السودان .. (سودان تربيون)

وقالت الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام، في بيان صدر الأربعاء، إن الصحيفة أكملت تجديد ترخيصها التشغيلي.

وأضاف " رفعت الهيئة الإعلامية تعليقها وأذنت لصحيفة الوطن العربية اليومية باستئناف عملها اعتباراً من 5 سبتمبر 2019 "

ومُنعت الصحيفة في يناير من تغطية الاضطرابات السياسية التي وقعت في السودان المجاور.

وفي الشهر الماضي، تم إطلاق سراح رئيس تحرير الصحيفة مايكل كريستوفر بعد قضاء ستة أسابيع تقريباً في الحجز.

ويحتل جنوب السودان المرتبة 139 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

من عام 2014 إلى عام 2017، قُتل ما لا يقل عن 10 صحفيين في جنوب السودان، الذي نال استقلاله من السودان المجاور في عام 2011.