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سلطات جنوب السودان تعلن اصلاح آبار النفط المدمرة

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جوبا 21 يناير 2019- أعلن وزير النفط في جنوب السودان، إزيكيل لول جاتكوث، عن إعادة فتح حقول النفط التي دمرتها الحرب الأهلية، بعد إصلاح الآبار وضخ الخام منها، اعتباراً من يوم الإثنين، بزيادة إنتاج تبلغ 12 ألف برميل يومياً.

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عمال النفط قرب بئر النفط الأولى لإسئناف الإنتاج في حقل سارجاث في ولاية الوحدة بتاريخ 6 أبريل 2013( أ ف ب)

وقال جاتكوث لرويترز قبيل رحلة لحقول نفطية، إن الإنتاج يبلغ حالياً 160 ألف برميل يومياً، وإنه سيزيد بإنتاج 12 ألف برميل، وكان الوزير يستعد للتوجه إلى الشمال لمقابلة نظيره السوداني لحضور حفل بهذه المناسبة.

وأشار الى إن الإنتاج هبط إلى أقل من نصف المستويات التي كان عليها قبل الحرب، لكن الآبار يجرى إصلاحها بمساعدة السودانيين.

ولدى بتروناس الماليزية، ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي فيديش)، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) حصص في جنوب السودان.

وقال جاتكوث إن الشحنات محجوزة حتى نهاية مارس، لكن من الآن سيكون هناك المزيد من الخام المتاح للبيع.

ويُباع مزيج دار الذي ينتجه جنوب السودان حالياً مقابل 61 دولاراً للبرميل.

وقال الوزير إن دولة السودان تحصل على ما بين 9 - 11 دولاراً لبرميل النفط الذي يضخه جنوب السودان، الذي ليست له حدود بحرية، عبر خط أنابيبه النفطي إلى الميناء.



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