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سلطات جنوب السودان تفرج عن 5 من المعتقلين السياسيين

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جوبا 25 أكتوبر 2018-أخلت السلطات في جنوب السودان الخميس سبيل مجموعة جديدة من المعتقلين السياسيين من كوادر المعارضة الرئيسية بمن فيهم حاكم كوبيتا السابق المعين من الحركة الشعبية المعارضة لوكيدور لوكهابيو ، بينما لازال آخرين قابعين في الحبس.

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المعتقلون الخمسة بعد مغادرتهم (البيت الأزرق) الخميس 35 أكتوبر 2018 .. (سودان تربيون)

وعممت السلطات الأمنية بيانا بأسماء المفرج عنهم وانتماءاتهم السياسية، كما أبلغ مسؤول أمني الصحفيين أنه تم الافراج عن المعتقلين الخمسة تنفيذا للمرسوم الرئاسي الصادر في 27 سبتمبر الماضي.

وفي 21 أكتوبر الجاري، دعا زعيم الحركة الشعبية المعارضة ريك مشار الرئيس سلفا كير إلى اتخاذ حزمة تدابير لبناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب وضمان الحريات لتهيئة بيئة مواتية لتنفيذ اتفاق السلام المنشط.

وقال لوكهابيو الذي اختطف من مخيم كاكوما للاجئين في شمال كينيا خلال ديسمبر الماضي للصحفيين إن الكثير من المعارضين ما زالوا محتجزين في (البيت الأزرق) – مقر جهاز الأمن بجنوب السودان.

ومن بين المعتقلين جيمس غاديت داك، المتحدث باسم قائد رياك مشار الذي اعتقلته السلطات الكينية في نيروبي وسلمته إلى حكومة جنوب السودان.

وتقول مصادر مقربة من الملف إن السلطات الأمنية السودانية الجنوبية ترى أن العفو الرئاسي لا يشمله غاديت لأنه يواجه حكما بالإعدام شنقا صدر ضده في مارس الماضي.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها على داك تحت طائلة مواد تتصل بالتحريض على العنف، ونشر معلومات كاذبة أثرت على الأمن القومي لجنوب السودان علاوة على إهانة رئيس الجمهورية.

في 19 أكتوبر الجاري قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها سهلت الإفراج عن 24 معتقلاً لدى سلطات جنوب السودان.

لكن الصليب الأحمر لم يرافق المعتقلون الخمسة المفرج عنهم الخميس. برغم أن اتفاق السلام المنشط ينص على أن يتم إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين بإشراف اللجنة الدولية.



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