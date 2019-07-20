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سلطات جنوب السودان تمنع صحفي من مغادرة البلاد

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مايكل كريستوفر رئيس تحرير صحيفة "الوطن" بجنوب السودان .. (سودان تربيون)

جوبا 20 يوليو 2019- منعت السلطات في جنوب السودان الأربعاء صحفياً من مغادرة البلاد بعد أن اتهمته بنشر مقال ينتقد فيه الحكومة.

وتم إجبار مايكل كريستوفر، رئيس تحرير جريدة الوطن باللغة العربية، من النزول من طائرة متجهة إلى كينيا من قبل ضباط الأمن وصودر جواز سفره.

وكان كريستوفر متوجهاً لحضور ورشة عمل في نيروبي عاصمة كينيا.

وفي مارس، تم تعليق صدور الصحيفة على يد الهيئة الوطنية للاتصالات بحجة عملها بدون ترخيص.

وأدى فشل حكومة جنوب السودان في إقرار تشريع يحمي وسائل الإعلام إلى زيادة المخاوف بشأن حرية الصحافة.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت التقارير المتزايدة عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في جنوب السودان القلق من أن جوبا تتخلى عن الحريات الأساسية التي وعدت بها سلطاتها للسكان عندما انفصلت البلاد عن السودان في العام 2011.



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