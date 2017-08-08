سلطات شمال دارفور تسترد خمس سيارات مختطفة

االفاشر 8 أغسطس 2017 - استردت القوات الأمنية المشتركة بمحلية الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور خمس سيارات اختطفها مسلحون في وقت سابق >

سيارة تم استردادها في الفاشر بعد خطفها بواسطة مسلحون (سودان تربيون)

وأكدت السلطات الحكومية إن عملية الاسترداد تمت بعد مطاردة قوية، نفذتها القوات النظامية المشتركة ، والقبض علي سيارة كانت تستغل في عملية النهب وترويع المواطنين بالمدينة ،ولم تعلن السلطات عن توقيف متهمين.

وأكد معتمد محلية الفاشر التجاني عبدالله صالح، جاهزية القوات لحسم المتفلتين ، وامتدح في تصريحات صحفية الثلاثاء "الدورالكبير" للأجهزة الأمنية لوقف نشاط المتفلتين، وتنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية بمحلية الفاشر والولايات الأخرى في إطار التنسيق لتوسيع الدائرة الامنية.

وأشار الي الإستمرار في بسط هيبة الدولة وانزال موجهات رئاسة الجمهورية الخاصة بجمع السلاح والعربات غير المقننة وتطبيق القوانين الصارمه الكفيلة لحسم التفلتات والعمليات الاجرامية .

و اختطفت مجموعة مسلحة مساء الاثنين سيارة تتبع لإحدى المنظمات العاملة بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من ابتدار نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن حملة في الفاشر ترمي لجمع السلاح وتوقيف المجرمين الذين يستغلون سيارات رباعية الدفع بلا لوحات.

كما اعترضت مجموعة مسلحة مساء الأحد وسط مدينة الفاشر إحدى الموظفات ببعثة حفظ السلام"يوناميد "واستولت على سيارتها وهواتفها تحت تهديد السلاح.

وشهدت المدينة مؤخرا عمليات خطف ونهب مسلح بمعدل متزايد داخل الأحياء السكنية.