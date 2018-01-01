سلطات مطار الخرطوم تحبط 3 عمليات لتهريب الذهب

الخرطوم 1 يناير 2018 ـ أعلنت سلطات مطار الخرطوم، الإثنين، كشف ثلاث محاولات لتهريب الذهب إلى الخارج، حيث تتزايد عمليات التهريب تجنبا لأسعار بنك السودان المركزي في شراء المنتج من المعدن النفيس.

سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وبحسب تقرير لوزارة المعادن عرض أمام البرلمان في يونيو 2014، فإن حوالي 75% من إجمالي إنتاج التعدين التقليدي والمنظم من الذهب يتم تهريبه.

وتمكنت سلطات أمن الطيران بشركة مطار الخرطوم الدولي من احباط محاولة تهريب سبيكتين من الذهب داخل حلي خباتها سيدة في جسمها وهي تغادر على طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية الى الهند.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن ضابط الأمن اشتبه في حجم الحلي المخبأة. وتم تسليم المضبوطات الى جهات الاختصاص.

كما تمكنت سلطات أمن المطار في الوردية (د) من ضبط ذهب مهرب الى دولة الإمارات يقدر بأكثر من 3 كيلوجرام في غرفة السلامة الجوية عند تفتيش عصا راكب معاق.

واستطاع عنصر أمن الطيران رافع عباس من العثور على كمية لم تحدد بعد في كرسي متحرك لراكب معاق أيضا.

وقال العقيد عاطف علي مدير إدارة أمن الطيران بالشركة إن "هذه العملية ليست الأولى من نوعها".

وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال العام 2017 نحو 105 أطنان. وتعتبر السلطات تهريب المنتج منه قضية أمن عام لاعتماد الدولة على إيرادات تصديره في توفير العملات الصعبة.

ويضطر معدنون تقليديون وشركات تعدين إلى تهريب إنتاجهم من الذهب بسبب سياسات البنك المركزي في شراء الإنتاج، إذ يحدد البنك سعر الشراء وفقا لسعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب الذهب للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازي.