سلطة الطيران المصري تنفي محاولة اختطاف طائرة لـ(سودانير)

الخرطوم 5 فبراير 2019- نفت سلطات الطيران المصري، الثلاثاء، تعرض طائرة سودانية، كانت في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم الى محاولة اختطاف.

ماكيت لاحدى طائرات الخطوط الجوية السودانية

وكانت وكالة السودان للأنباء قالت الثلاثاء إن طائرة لشركة الخطوط الجوية السودانية مستأجرة من شركة (تاركو) تعرضت الإثنين لمحاولة اختطاف بعد سعي أحد الركاب المبعدين من مصر لأسباب هجرية، للدخول الي كابينة القيادة.

وأضافت " تمكن طاقم الطائرة بحمد الله من السيطرة على الوضع والقبض عليه واكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم وتم تسليمه للسلطات المختصة لمباشرة إجراءاتها".

لكن رئيس سلطة الطيران المدني المصري سامح الحنفي أكد أن ما اثير عن محاولة الاختطاف "عار عن الصحة تماماً ".

وأوضح أن "طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز 300-737 B أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم، وعلى متنها 91 راكباً (سودانيو الجنسية)، بينهم 26 مرحلاً

وأضاف " قبل هبوط الطائرة مباشرةً بمطار الخرطوم انتاب أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج، نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وجرت السيطرة عليه بواسطة طاقم الطائرة".