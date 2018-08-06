سلفاكير بجوبا: السلام بات حقيقة واقعية في جنوب السودان

جوبا 6 أغسطس 2018 - قال رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، مساء الإثنين، إن "السلام بات حقيقة واقعية" في جنوب السودان، وأن أي شخص يُشكك في تحقيق الاستقرار بالبلاد، "كاذب"، دون الإشارة لأشخاص بعينهم.

سلفا كير ميارديت

وخاطب كير حشد من المواطنين تجمعوا لاستقباله، بمطار العاصمة جوبا التي وصلها قادمًا من العاصمة السودانية الخرطوم غداة توقيعه على اتفاق اقتسام السلطة والحكم مع ممثلي المعارضة.

وقال سلفا كير للحشود: "لقد تحقق السلام في جنوب السودان، وكل من يشكك في ذلك فهو شخص كاذب".

وأشار إلى أن الوفد الحكومي المفاوض سيبقى بالعاصمة السودانية الخرطوم، للاستمرار في التباحث مع مجموعات المعارضة حول بقية القضايا التي لم يتم التوصل لاتفاق حولها.

ونوّه إلى أن الحكومة ستنظّم احتفالًا كبيرًا بمناسبة توقيع اتفاقية السلام بمشاركة رؤساء الإقليم بالعاصمة جوبا قريبًا، دون تحديد موعد.

ووقع فرقاء جنوب السودان، الأحد، الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، وتحت مظلة منظمة "إيقاد".

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الخرطوم، ووقع على الاتفاق من جانب حكومة جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، وممثلي الأحزاب السياسية الأخرى.

وتستضيف الخرطوم، منذ أسابيع، مباحثات بين فرقاء الجارة الجنوبية، لإنهاء الحرب في البلاد، المستمرة منذ 2013؛ أي بعد عامين من الانفصال عن السودان.

وفي 25 يوليو، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار، في الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق تقسيم السلطة.

وانطلقت جولة المباحثات الأخيرة في 28 يونيو، غداة توقيع سلفا كير ومشار، في العاصمة السودانية، اتفاق وقف إطلاق نار دائم.

وانفصلت جنوب السودان، عن السودان عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.