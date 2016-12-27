سلفا كير يتعهد بإنهاء الحرب عبر الحوار

جوبا 27 ديسمبر 2016 ـ أكد رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت أن الحوار الوطني الذي أعلنه قبل أسبوعين سيضع حداً للحرب الأهلية التي تنزلق فيها الدولة الوليدة منذ 2013.

رئيس جنوب السودان سلفا كير في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)

وفي رسالة للأمة بمناسبة عيد الميلاد الإثنين قال سلفا كير أن أي شخص يشك في مبادرته سيفاجأ بالنتائج، مضيفاً "دعونا نذكر المتشككين أن إعلان استقلال جنوب السودان في 9 يوليو 2011 كان يُنظر إليه على أنه مهمة مستحيلة، وعليه إذا استطتعم إنجاز مثل ذلك العمل العظيم، لما إذاً تتشككون في مقدرتكم على التعافي من المأزق الحالى".

يُشار الى أن قتالا عنيفا اندلع في ديسمبر 2013 بين القوات الحكومية وقوات نائب الرئيس السابق رياك مشار مما تسبب في مقتل الآلاف وتشريد الملايين، فضلا عن ارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وفي أغسطس 2015 تم توقيع اتفاق سلام بين الطرفين المتحاربين لكنه إنهار في ابريل عندما استؤنف القتال في جوبا مما اضطر مشار على الفرار من البلاد.

وأعلن الرئيس عن إجراء حوار وطني في 14 ديسمبر، مؤكداً أن الحوار يهدف لمعالجة المظالم المحلية والقضايا السياسية.

وقال سلفا كير "إن الحوار الوطني يجب أن يكون نقطة تحول كما حدث في الاستقلال. إن السلام والرخاء في متناول أيدينا ويجب أن نعمل معاً لتوحيد البلاد. يجب أن تخرج البلاد من الوضع الحالي بصورة أقوى".