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سلفاكير يحشد الدعم الشعبي لدعم الحوار الداخلي

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جوبا 4 مايو 2017- يقوم رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بزيارة لولايات البلاد لحشد الدعم الشعبي لعملية الحوار الوطني الذي سيكون فرصة للتصالح ووحدة البلاد.

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رئيس جنوب السودان سلفا كير في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)

وطبقا للمستشار الرئاسي للشوون العسكرية دانييل اويت اكوت فإن الرئيس سلفاكير سيزور الولايات لتنوير الشعب حول الخطط والإجراءات التي تضعها الحكومة لإنهاء النزاع والمعاناة الاقتصادية التي سببتها الحرب .

وقال المسؤول الحكومي في تصريحات لسودان تربيون الأربعاء" أن الأولوية بالنسبة للحكومة هي وقف الحرب والشروع في طريق استعادة الثقة. سنقوم بإجراء حوار وطني شامل حيث سنعلن الانتقال نحو الدولة الديمقراطية ذات الأحزاب المتعددة الذين سيحق لأي فرد فيها المشاركة في بناء مستقبل الأمة ".

وأشار اكوت أن السكرتارية التي عينها سلفاكير ستدعوالناس لمناقشة الإصلاحات واسعة النطاق ، مؤكدا أن الحكومة تدرك أن البعض عارض المبادرة فقط لأن الرئيس سلفاكير أعلنها.

وبينما يرى سلفاكير أن الحوار هو الطريقة الوحيدة للمصالحة يقول المعارضون أن المحك هو كيفية تحويل هذه الكلمات إلى أفعال.

وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي في جنوب السودان جوزيف وول "سمعنا تصريحات جيدة منذ إعلان الحوار الوطني لكن يجب أن تترجم هذه التصريحات إلى أفعال ".



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