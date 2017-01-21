سلفاكير يرفض وضع مطار جوبا تحت رقابة القوات الإقليمية

جوبا 21 يناير2017- رفض رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت نشر قوات الحماية الإقليمية مع قابلية وضع مطار جوبا الدولي تحت تفويضها .
- رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت
ورحبت الحكومة بنشر قوات الحماية الإقليمية لكنها شددت أنها لن تسلم قيادة المطار للقوات الأجنبية .
وقال سلفاكير " لم أقاتل لمدة 21 عاما من أجل هذه البلاد وعندما أريد مغادرة البلاد يجب على أن أخضع لتفتيش من قبل أجنبي. إذا كان هذه هي القوات التي يراد نشرها فانني لن أقبل "
وأقر سلفاكير الذي كان يتحدث اثناء مراسم تنصيب عدد من الولاة الخميس ان بلاده قبلت مبدئيا نشر قوات الحماية الإقليمية ، وزاد " نرحب بهذه القوات لكن مسألة إخضاع المطار لسيطرتهم فهذا أمر مرفوض ".
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