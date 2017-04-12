سلفاكير يطالب بالهدوء وضبط النفس بعد مقتل جنرالين كبيرين في واو

جوبا 12 أبريل 2017- طالب رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت مواطني مدنية واو بالهدوء وضبط النفس بعد مقتل جنرالين كبيرين في الجيش الحكومي على أيدي قوات التمرد. وأدت الحادثة إلى رفع حدة التوتر وانتشار الصراع في المناطق السكنية في المدينة.

رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وناشد سلفاكير دول الإقليم بنشر قوات إضافية لتوفير الحماية الكافية للمدنيين إلى جانب ضمان سلامة الممتلكات في المنطقة.

وطبقاً لتصريحات مسئولين في مكتب الرئيس فإن سلفاكير حث سكان واو على التصرف وفقا لقوانين البلاد وضبط النفس وعدم مهاجمة المدنيين.

من ناحية أخرى، عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان اجتماعا امنيا طارئا حيث طالب الرئيس مواطني واو الامتناع عن المزيد من أعمال العنف والانتقام.

ودعا المشاركون في الاجتماع المتورطين في الفوضى بالمدينة إلى ترك الأمر للحكومة.

وترأس الاجتماع الرئيس سلفاكير بصفته رئيسا للحركة الشعبية لتحرير السودان وأغلبية أعضاء البرلمان ومجلس الوزراء والقضاء والجيش.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية جاما نونو كوما إن المكتب السياسي أدان الأحداث التي وقعت في المدينة وهجمات المتمردين على مواقعهم في جميع أنحاء البلدة، مشيراً إلى أن الرئيس حث حكومة الوحدة على اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة السلام والاستقرار في مدينة واو والمناطق المحيطة.

وذكر شهود عيان أن الميليشيات التابعة للحكومة استهدفت السكان المحليين على أساس انتمائهم العرقي في المناطق السكنية في واو.

ولقى أثنين من كبار قيادات الجيش الحكومي الأحد مصرعهما بعد كمين نصبه المتمردون للقوات الحكومية بالقرب من واو.

وأشارت تقارير إلى انه تم تأكيد مقتل أكثر من 10 مدنيين بعد هجوم شنته ميليشيات الاثنين.

واستمر إطلاق نار كثيف في واو الثلاثاء حيث هرب مدنيين من المدينة.

ويقول النازحون الهاربون إن ميليشيات قبائل مسلحة من قبيلة الدينكا التي تدعمها القوات الحكومية تهاجم مستوطنات مدنية في البلدة وتنتقل من منزل إلى منزل وتقتل ما تعتقد أنه يؤيد المعارضة