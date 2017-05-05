سلفاكير يطالب بحلول داخلية للنزاع في البلاد

جوبا 5 مايو 2017- أعرب رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، عن رفضه للتدخلات الخارجية لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه يفضل حلاً داخلياً لأنه النهج الأفضل.

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وقال سلفاكير " لقد رأينا ما يمكن أن تفعله التدخلات الدولية، وحيثما كان هناك تدخل دولي فإنه يؤدي إلى تفكيك الحكومة المركزية وفتنة طائفية واضطرابات مدنية مطولة، وظهور جيوب صغيرة يسيطر عليها المتطرفون والجماعات المماثلة. ومن الواضح أن التدخل الدولي ليس دائما الخيار الصحيح ".

وادلى سلفاكير بهذه التصريحات، الأربعاء، خلال اجتماع مع ضباط عسكريين رفيعى المستوى قبل ساعات قليلة من عقده اجتماع آخر مع اعضاء المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان الاجتماع جزءا من المبادرات الرئاسية ومحاولات اقناع القادة العسكريين بدعم عملية الحوار الوطنى.

واستشهد الرئيس سلفاكير بالخبرات والدروس السابقة كوسيلة لمعالجة الصراع الداخلي، مردفاً "نحن بحاجة إلى إنهاء هذا الصراع من قبل أنفسنا، والحوار الوطني هو واحد من الطرق للقيام بذلك، قد فعلنا ذلك من قبل، تفاوضنا مع أنيانيا 1989 ومرة أخرى في 2002 مع رياك مشار وفي العام 2003 مع لام اكول، لا أحد جاء أمرنا بالجلوس للتفاوض، ويمكننا أن القيام بذلك الآن لكن هؤلاء الذين مازالوا يؤمنون بالحل العسكري يجب عليهم نبذ العنف إذا كانوا يرغبون في أن يستمع الناس إليهم".

وكان الرئيس سلفاكير مترددا قبل التوقيع على اتفاق السلام المبرم بينه ونائبه السابق رياك مشار أغسطس 2015، مشيرا إلى تحفظات جدية في الوقت الذي اعترض على ترتيب تقاسم السلطة، مما يعطي مشار مزيد من السيطرة على الدول المنتجة للنفط.

ولفت الرئيس خلال اجتماعه إلى إنه يريد حماية المدنيين، مضيفا "خلال العمليات اريد حماية المدنيين لان حمايتهم تتفق مع الاستخدام الفعال والحاسم للقوة سعيا الى سلامتهم".

وقال الرئيس للقادة العسكريين ان قوة الحماية الاقليمية موجودة بالفعل فى البلاد ويجب ان تحاول التعاون معهم وأن هذه القوات اضافة لجهودهم.