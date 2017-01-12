 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 12 كانون الثاني (يناير) 2017

سلفاكير يعرب عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 12 يناير 2017 ـ أعرب رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن خيبة أمله بشأن عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه مع نائبه الأول السابق رياك مشار والأطراف الأخرى لوضع حد للصراع الذي يواجه الدولة الدوليدة لأكثر من ثلاث سنوات.

JPEG - 39.9 كيلوبايت
سلفاكير يظهر في شوارع جوبا على عربة مكشوفة لطمأنة المواطنين.. 12 أكتوبر 2016 .. صورة لـ(جوك سلمون انيانق)

وكانت مواجهات اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس من عام 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 أبريل الماضي.

و قال الرئيس سلفاكير في تصريحات صحفية في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء "أريد أن أبلغكم هناك أشخاصا يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام، وبينما نتحدث الآن هم يعقدون مؤتمراً في العاصمة الأوغندية نيروبي يؤكدون أن الاتفاق إنهار، ويريدون إعادة التفاوض"ّ ، مشدداً أن بعض المفسدين يحاولون عرقة تنفيذ الاتفاق.

وأكد سلفاكير أن اتفاق السلام لم ينهار، وأنه يعمل بشكل وثيق مع نائبه الأول تعبان دينق قاي، مردفاً " يعتقدون أنه من دون رياك مشار لن يكون هناك اتفاق، ولكن الواقع يكذب ذلك، إننا بالفعل وقعنا اتفاق سلام والان يتم تنفيذه بصورة جيدة".

وأشار سلفاكير إلى أن الراحل جون قرنق وقع اتفاقاً مع حكومة الخرطوم،لكنه توفي قبل إكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل 2005، مضيفا "الدكتور جون كان قائدنا خلال الحرب، وقع اتفاقاً مع الخرطوم، لكن للأسف توفي، ولم ينهار الاتفاق".

وانزلقت دولة جنوب السودان في حالة اضطراب منذ ديسمبر 2013 عندما اشتبكت القوات الموالية للرئيس سلفا كير مع تلك المتحالفة مع مشار ما أدى إلى تشريد الآلاف من السكان في البلاد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نواب وبيزنس (2) 2017-01-12 10:18:48 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) للمرة الثالثة يسعى النائب محمد الحسن الامين لاستغلال منبر البرلمان لخدمة مصالح موكليه في مجال البيزنس، التي تتضافر وتتماهى مع مصالحه الخاصة، كونه يتلقى المهايا (...)

نعي إصلاحي عظيم...الزعيم الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 2017-01-09 22:04:22 بقلم الامام الصادق المهدي سلام عالمنا الإسلامي يمر حتماً عبر صلح تاريخي بين أهل السنة والشيعة مذهبياً. وأمن منطقتنا يمر حتماً عبر معاهدة أمنية لإبرام معاهدة تعايش سلمي عربي إيراني. والسلام الإقليمي العالمي يمر حتماً عبر (...)

اما آن للإمام ان يستجم 2017-01-09 15:14:28 يقلم : علي السيد ليس المقصود بالإمام هنا السيد الصادق المهدي ، فهذا أمام من نوع آخر ، انما اقصد به رئيس الجمهورية ،حيث يطلق علي رأس الدولة في الفقه الإسلامي مفردات كثيرة الخليفة - أمير المؤمنين - الإمام ، فإمامنا منذ (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.