سلفاكير يعرب عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق السلام

جوبا 12 يناير 2017 ـ أعرب رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن خيبة أمله بشأن عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه مع نائبه الأول السابق رياك مشار والأطراف الأخرى لوضع حد للصراع الذي يواجه الدولة الدوليدة لأكثر من ثلاث سنوات.

سلفاكير يظهر في شوارع جوبا على عربة مكشوفة لطمأنة المواطنين.. 12 أكتوبر 2016 .. صورة لـ(جوك سلمون انيانق)

وكانت مواجهات اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس من عام 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 أبريل الماضي.

و قال الرئيس سلفاكير في تصريحات صحفية في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء "أريد أن أبلغكم هناك أشخاصا يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام، وبينما نتحدث الآن هم يعقدون مؤتمراً في العاصمة الأوغندية نيروبي يؤكدون أن الاتفاق إنهار، ويريدون إعادة التفاوض"ّ ، مشدداً أن بعض المفسدين يحاولون عرقة تنفيذ الاتفاق.

وأكد سلفاكير أن اتفاق السلام لم ينهار، وأنه يعمل بشكل وثيق مع نائبه الأول تعبان دينق قاي، مردفاً " يعتقدون أنه من دون رياك مشار لن يكون هناك اتفاق، ولكن الواقع يكذب ذلك، إننا بالفعل وقعنا اتفاق سلام والان يتم تنفيذه بصورة جيدة".

وأشار سلفاكير إلى أن الراحل جون قرنق وقع اتفاقاً مع حكومة الخرطوم،لكنه توفي قبل إكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل 2005، مضيفا "الدكتور جون كان قائدنا خلال الحرب، وقع اتفاقاً مع الخرطوم، لكن للأسف توفي، ولم ينهار الاتفاق".

وانزلقت دولة جنوب السودان في حالة اضطراب منذ ديسمبر 2013 عندما اشتبكت القوات الموالية للرئيس سلفا كير مع تلك المتحالفة مع مشار ما أدى إلى تشريد الآلاف من السكان في البلاد.