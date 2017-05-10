سلفاكير يعفي رئيس الأركان العامة للجيش من منصبه

جوبا 10 مايو2017- أعفى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال مالونق أوان من منصبه.

بول ملونق أوان رئيس أركان الجيش الشعبي

ولم يذكر المرسوم الذي أعلن مساء الثلاثاء،أي أسباب عن إعفاء مالونق، والذي تم استبداله بنائب رئيس الأركان العامة للشئون الإدارية والمالية الجنرال جميس اجونجو ماوت.

وتأتي الخطوة عقب اتهامات متكررة للجيش الشعبي بارتكابه انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، وعمليات إغتصاب وفظائع وجرائم حرب ضد المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وفي فبراير خلال زيارة له إلى ولاية نهر ياي، انتقد الرئيس سلفاكير الجنود المتهمين بإغتصاب الفتيات، مؤكداً أن هذه ليست سياسة الحكومة.

وأضاف " أريد أن يقوم رئيس الأركان العامة الجنرال بول مالونق ووزير الدفاع بتقديم تقرير لي من الآن فصاعدا إذا حدث مثل هذا الإغتصاب، وفي هذه الحالة سنطلق النار على الشخص الذي قام بذلك".

وفي مايو، اُتهمت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان بالهجوم لقاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) في بلدة لير في ولاية الوحدة سابقا.

وندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم، محذراً بأن المسؤولين عن هذا العدوان"يمكن أن تفرض عليهم عقوبات محددة"،

وذكرت الأمم المتحدة الإثنين، أن النزاع الذي دام ثلاث سنوات في جنوب السودان أدى إلى نزوح أكثر من مليون طفل من البلاد،محذرة من أن مستقبل جيل كامل على حافة الهاوية.