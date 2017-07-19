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سلفاكير يعلن حالة الطوارئ ويعقد اجتماعا أمنيا

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جوبا 19 يوليو 2017- عقد رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إجتماعا طارئا للجنة الأمن القومى فى العاصمة جوبا بعد يوم واحد من إعلان حالة الطوارئ فى أجزاء من البلاد.
وجاء الإجتماع عقب الإشتباكات الطائفية في أربع ولايات، وغطت حالة الطوارئ أجزاء من ولايات أويل الشرقية وواو وقوقريال وجونقلي.

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سلفا كير لدى جتماعه مع مسؤولي الأجهزة الأمنية 17 يوليو 2017 (سودان تربيون)

إلا أن الأمر لم يذكر أي أماكن محددة في الولاية قد تأثرت، ومثل هذا الإعلان عادة ما يتبعه اتخاذ تدابير خاصة مثل زيادة الصلاحيات للشرطة أو الجيش والذي يرتبط عادة بالإضطرابات المدنية أو الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

وفي معظم الحالات تؤثر التدابير على المدارس المحلية والأنشطة الاقتصادية الأخرى لأنها تعرقل الحركة بصورة عامة .

وحضر الاجتماع الامني نائب الرئيس الأول تعبان دينق ونائب الرئيس جيمس واني إيقا ومستشار الأمن توت جاتلواك ووزير الأمن الوطني وأوبوتو مامور ووزير الدفاع كول مانيانق ووزير الداخلية مايكل تشيانق جيك ووزير العدل باولينو واناويلا وعدد من الوزراء وقادة الجيش والشرطة .

وقال وزير الداخلية بالبلاد، المتحدث باسم اللجنة الأمنية مايكل تشيانغجيك إن الاجتماع بحث الوضع الأمنى فى جميع أنحاء البلاد والإجراءات التى ستستخدم لحل القضايا، مؤكدا أن الإشتباكات الطائفية الأخيرة بين ولاية جونقلي وولايات بوما تصدرت أجندة الاجتماع، وزاد " اللجنة تدين بأشد العبارات الهجمات التى اسفرت عن مصرع 30 شخصا واصابة 18 بجروح وسرقة 7 الاف من قطعان الماشية".

ووجهت تقارير غير مؤكدة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام إلى قبيلة المورلي بشن هذه الهجمات.

وقال تشيانغجيك إن اللجنة وافقت على تشكيل لجنة تحقيق لبحث الحادث على وجه السرعة، لافتا إلى إن حكومة ولاية بوما أمرت بجمع كل الماشية التي سرقت وإعادتها إلى ولاية جونقلي لتجنب الانتقام.

ومن بين القضايا الأخرى التي نوقشت في الإجتماع تدهور الوضع الأمني في ولاية قوقريال.

ووأفادت الأنباء أن اللجنة وافقت على نشر الجيش فى المنطقة لتوفير الامن وحماية المواطنين.



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