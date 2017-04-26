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سلفا كير يعيّن أرملة قرنق في لجنة الحوار الوطني

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جوبا 26 أبريل 2017-عين رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت الثلاثاء أرملة الزعيم الراحل جون قرنق ربيكا نياندينق ومنافسه السياسي في لجنة الحوار الوطني.

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ربيكا قرنق

وفى مرسوم أذاعته هيئة إذاعة جنوب السودان مساء الثلاثاء عين الرئيس سلفاكير كذلك وزير النقل جون لوك ووزير المالية السابق كوستى مانيبى.

والوزراء الاثنين مع ربيكا هم أعضاء "المعتقلين السياسيين السابقين" وهو تنظيم يضم السياسيين الذين اعتقلهم سلفاكير وأتهمهم بالخيانة لشهور في بداية الصراع الذي اندلع 2013 لكن تم الإفراج عنهم عندما تعرضت حكومة جوبا لضغوط متواصلة من المجتمع الدولي.

ويأتي التعيين بعد اجتماع عقده وفد من "المعتقلين السياسيين السابقين" مؤخرا م برئاسة ربيكا مع الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني حول سبل إنهاء الحرب والقيام بعملية شاملة لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وعقب الاجتماع قالت ربيكا لـ( سودان تريبيون) إن الاجتماع مع الرئيس الأوغندي ركز على كيفية توحيد المجموعات السياسية المختلفة في جنوب السودان.

وأضافت أن الحوار الوطني يجب إن يكون شاملا لتحقيق الحرية والسيطرة على أجهزة الأمن وأن يفي كذلك بمتطلبات اتفاق السلام الموقع 2015 بين الحكومة والمعارضة المسلحة وغير المسلحة.

ويعتبر "المعتقلين السياسيين السابقين" جزءا من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي شكلت أبريل 2016 في أعقاب اتفاق السلام.

ولم يبدأ الحوار الوطني الذي أعلنه سلفاكير في ديسمبر 2016، وعزت حكومة جوبا تأخيره إلى عدم وجود الأموال الكافية لإدارة العملية لكن المعارضة انتقدت الإستراتيجية واعتبرتها تكتيك للهروب من تنفيذ بنود اتفاق السلام الهش.

ومن بين الأعضاء الجدد في الحوار الوطني سودانيون وأوغنديون.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت ربيكا ستوافق على العمل مع لجنة الحوار الوطني بلتواجدها خارج البلاد.



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