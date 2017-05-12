سلفا كير: أعفيت مالونق حتى لا يكون (كبش فداء) لعدم كفاءة الآخرين

جوبا 12 مايو 2017 ـ قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت إنه تعب من التقارير العديدة التي لا تنتهي عن رئيس هيئة الأركان العامة السابق بول مالونق، مشيرا إلى أن قراره بإعفائه كان لتجنب أن يكون مالونق "كبش فداء" لعدم كفاءة الآخرين.

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وأكد "لقد تعبت من تلقي تقارير عن مالونق كل ساعة تقريبا من المواطنين تقول لي أشياء كنت أعرف أنه لا يفعلها.. لقد أصبح هذا الحديث روتيني، وكان الأمر وكأنني لم أستمع إلى ذلك، لذا قررت إجراء تغييرات أبلغت بها مالونق حتى لا يتفاجأ عندما يحين الوقت".

وقال سلفا كير في محادثة تليفونية مع مجلس شيوخ الدينكا الأربعاء إن أسبابه لإعفاء مالونق هي معرفة ما الذي سيقوم به أولئك الذين قدموا التقارير والمطالبات مستقبلا وزاد "لقد قمت بالتغييرات لأنني أردت أن أرى ما سيأتي به هؤلاء من تقارير مرة أخرى، فعلت ذلك لأنني لا أريد له أن يكون كبش فداء لعدم كفاءة أولئك الذين يأتون لي بالتقارير عنه".

وذكر مسؤول رفيع المستوى حضر الاجتماع أن الرئيس سلفا كير دعا مالونق إلى جوبا لضمان سلامته وحمايته والمساهمة في لعب دور إيجابي في إيجاد حل دائم لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

وتابع "أنا أعرف مالونق وهو يعرفني وهذا هو السبب في أنني متردد بعد تلقي تقارير عديدة عنه، لذلك سمحت له بالعودة.. سيأتي ليبقى في منزله تحت حماية حراسه، وإذا كان هذا غير كافيا، سأضمن سلامته شخصيا حتى لو كان ذلك يعني البقاء معي. لقد تحدثت معه ووافق على المجيء".

وفي حديثه من مدينة ييرول بولاية البحيرات الشرقية الاربعاء قال مالونق إنه ليست لديه نية في إثارة تمرد ضد الرئيس سلفا كير وإنه فقط يرغب في أن يستريح في منطقته، بحر الغزال.

وأضاف "إذا أردت أن تكون هناك مشكلة فإن المشكلة يجب أن تكون في جوبا.. لا يمكنني مغادرة جوبا والذهاب والقيام بذلك في مكان ما لأن جوبا هي المكان الذي كنت أعمل فيه".