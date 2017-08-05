سلفا كير : إعادة توحيد الحركة الشعبية خطوة أساسية لإنهاء الحرب

جوبا 5 أغسطس 2017- شدد رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الجمعة ،علي ان اعادة توحيد فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان خطوة ضرورية لإنهاء الحرب التي تنزلق فيها الدولة الوليدة ووضع البلاد على طريق السلام والاستقرار والوحدة.

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وقال كير في كلمة أمام أعضاء المكتب السياسي لفصيله إن مجموعة المعتقلين السابقين والحركة الشعبية لتحرير السودان - قيادة تعبان دينق

أبدوا التزامهم بالعودة إلى حظيرة الحزب تحت قيادته الشاملة، مؤكدا أنه ليست لديه اي مشكلة شخصية مع اى شخص ورحب بالراغبين فى العودة الى الحزب من خلال عملية اعادة التوحيد والمصالحة.

وأضاف كير "ان اتفاق اعادة توحيد الحركة في اروشا واضح، من جانبنا قمنا بتنفيذه لأنه احد المبادرات الرئيسية لانهاء هذه الحرب واعادة البلاد الى طريق السلام والمصالحة".

من جانبه قال المستشار الرئاسى للشؤون العسكرية دانيال اويت اكوت في تصريحات لـ(سودان تريبيون) الجمعة ان اجتماع اعضاء المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة كير بصفته رئيسا انعقد الخميس لمناقشة اتفاق اعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، مضيفا "كان مناقشة للاجتماع الذي عقد في عنتيبي، أوغندا. كما تطرق الاجتماع كذلك إلى مسائل تتعلق بتنفيذ اتفاق السلام، لذلك كان اجتماعا مهما. وأوضح الرئيس أن إعادة التوحيد والمصالحة بين أفراد أسرة الحركة الشعبية خطوة مهمة لإنهاء الحرب.".

وقالت نائب السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان نونو كومبا ان كير اطلع اعضاء المكتب السياسى على اجتماعه الاخير مع مجموعة المعتقلين السابقين واجتماعه مع الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى، مشيرة إلى أن جميع الفصائل بدأت العمل على خطة عمل على النحو المتفق عليه في عنتيبي بأوغندا.