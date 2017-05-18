سلفا كير: اتفاق السلام يدخل مرحلة حرجة

جوبا 18 مايو 2017 ـ دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الأربعاء، الى تقديم الدعم الدولي لجهود الحكومة لتنفيذ اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 بينه ونائبه السابق رياك مشار، لافتا إلى أن الاتفاق يدخل مرحلة حرجة.
- رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت
وتأتي تصريحات كير بعد اجتماعه مع السفير المصري لدى جنوب السودان والذي يهدف الى متابعة نتائج الزيارة التي قام بها كير للقاهرة في وقت سابق.
وأضاف الرئيس "بدعم دول المنطقة بما في ذلك الدور الذي لعبه المصريون والشعب المصري فإننا أحرزنا تقدما كبيرا في تنفيذ الاتفاق. لقد تم تنفيذ معظم القضايا الرئيسية، ولكننا الآن ندخل مرحلة حرجة، ونحن بصدد دمج القوات المشار إليها في الاتفاق في الجيش، وهذا هو الآن قيد التنفيذ ويتطلب دعما من المنطقة والمجتمع الدولي من حيث التدريب حتى نحول الجيش إلى مؤسسة خدمة مهنية".
ولفت كير إلى أن مصر ما زالت حليفا إقليميا هاما في الدعم الفني لتدريب وتجهيز الجيش بالمهارات والقدرات العسكرية الضرورية وخاصة في الوحدات الجوية والنهرية في الجيش.
وكان رئيس جنوب السودان زار القاهرة في يناير الماضي لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، وأفادت تقارير حينها بأن مصر تخطط لحشد كير في تحالف يهدف إلى زعزعة أديس أبابا والخرطوم من أجل الحفاظ على مصالحها، كما نفت رئاسة جنوب السودان بشدة أن جوبا قبلت طلبا مصريا بدعم وإيواء المتمردين الإثيوبيين خلال زيارة كير إلى القاهرة.
من جانبه أكد السفير المصري أحمد عدلي أن بلاده لا تزال مستعدة لمواصلة تقديم الدعم لجنوب السودان، لكنه لم يحدد الدعم الذي تقدمه بلاده لحكومة جوبا.
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