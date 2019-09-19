سلفا كير: الحكومة الانتقالية ستشكل مع موقعي اتفاقية السلام خلال نوفمبر

سلفا كير التقى مشار في جوبا ..الاثنين 9 سبتمبر 2019

جوبا19 سبتمبر 2019- أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر المقبل مع الأحزاب الموقعة على اتفاقية السلام، حال رفضت المعارضة المسلحة.

وأضاف أنه سيتم الاعلان عنها في موعدها المحدد، مطالبا زعيم المعارضة ريك مشار بالعودة الى البلاد من أجل اجراء المشاورات اللازمة قبل وقت كاف.

وقال سلفا كير في كلمة له اثناء الصلوات التي أقيمت من أجل السلام بالقصر الرئاسي بجوبا، الخميس، "أعدكم باني سأقوم بإعلان الحكومة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية السلام، نوفمبر المقبل، فإذا كانت المعارضة المسلحة لا تريد تكوين الحكومة فإننا سنمضي مع بقية الاحزاب الموقعة لتشكيل الحكومة في موعدها".

وأردف قائلا: "سنعمل سويا في الحكومة من أجل تنفيذ بقية بنود اتفاق السلام وعدم العودة بالبلاد إلى الحرب مرة اخرى".

والأسبوع الماضي عقد سلفا كير ومشار لقاءات بالعاصمة جوبا، أكدا فيها على إحراز بعض التقدم في القضايا المتبقية من اتفاقية السلام خاصة في مسالة الترتيبات الأمنية وقضية عدد الولايات وحدودها.

ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، التي تنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، كالترتيبات الأمنية ومسألة عدد وحدود الولايات، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو الماضي، على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر المقبل.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بُعدا قبليا.