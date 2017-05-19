سلفا كير: الحوار الوطني سيبدأ بدون انتظار الرافضين

جوبا 19 مايو 2017 ـ أعلن رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الخميس، إن عملية الحوار الوطني ستبدأ بالأطراف المستعدة للمشاركة، مؤكدا أن الآخرين يمكنهم الانضمام الى العملية في وقت لاحق ولكنهم لن يؤخرونها.
- رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت لدى مخاطبته البرلمان يوم الخميسمان
وجأت تصريحات كير أمام أعضاء اللجنة المنظمة الذين تم تكليفها بمسؤوليات مختلفة لإتخاذ الترتيبات اللازمة لأداء أعضاء لجنة الحوار اليمين.
وقال كير "إن المتواجدين سيؤدون اليمين يوم الاثنين 22 مايو وسيؤدي غير المتواجدين اليمين عندما يأتون لأن العملية لا يمكن تأجيلها".
ورفضت شخصيات معارضة، بما في ذلك أرملة الزعيم الراحل للحركة الشعبية لتحرير السودان، جون قرنق دي مابيور، وكوستي مانيبي وغيرهم، الانضمام إلى العملية بعد تعيينهم من قبل الرئيس بدون استشارتهم.
وطالب الرافضون للعملية بضرورة إجراء تدابير بناء الثقة قبل انطلاق الحوار الوطني.
وأشار كير الى أن البلاد تحتاج الى الاسترشاد بقيم السلام والمصالحة الوطنية، موضحا أن قيم المسيحية مثل حب الجار والمصالحة والسلام تتجاوز المجال الديني لتوجيه قيم المجتمع في جنوب السودان بغض النظر عن الخلافات السياسية.
وشدد رئيس البلاد أن الحوار الوطني سيكون فرصة وعملية للتفكير العميق في القيم والمبادئ التي تربط قيادة جنوب السودان.
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