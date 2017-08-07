سلفا كير: السلام هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب

جوبا 7 أغسطس 2017 ـ أكد رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الأحد، عدم وجود طريقة أخرى لانهاء الصراع الذي تنزلق فيه البلاد إلا عبر عملية السلام.
- رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت
وفي كلمة أمام أعضاء فريق الأمن رحب كير بنشر قوات الحماية الإقليمية، وحث رؤساء أجهزة الأمن المختلفة ووكلاء المخابرات على التعاون مع القوات.
وأضاف "يجب عليكم التعاون مع قوات الحماية الإقليمية التي تم نشرها، أنتم تعرفون قادة هذه القوات هنا وهم يقيمون مقراتهم على طول طريق ياي".
وأشار زعيم جنوب السودان الي أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام كان متواجدا في جوبا من أجل الترتيبات لنشر الحماية الإقليمية.
ونوه كير الى أن المجتمع الدولي فهم أخيرا أن حكومة جوبا ليست ضد نشر قوة الحماية الإقليمية، وأردف "المجتمع الدولي يقول إنه يسعى للسلام والاستقرار في جنوب السودان، وهذا هو هدفنا الرئيسي، ونحن هنا نعيد ما قلناه في العديد من المناسبات والمنتديات أنه لا توجد وسيلة أخرى لإنهاء هذا الصراع الا عبر مساعدتنا على إنجاح الحوار الوطني، وليس دعم أولئك الذين يواصلون الدعوة للحرب".
واعرب الرئيس، وفقا لما ذكره مساعد رئاسى تحدث الى (سودان تريبون)، الاحد، عن تفاؤله بعودة السلام والاستقرار الى البلاد قريبا، واضاف "إننا اكثر ثقة في اننا سنوقف هذه الحرب حتى يعود شعبنا الى ديارهم ويستأنف حياته الطبيعية. ان الذين يريدون استمرار الحرب اصبحوا معروفين والشعب يعرف ذلك ويعرف ما يريده حقا".
وتندلع حرب أهلية في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 بعد أن اتهم الرئيس كير نائبه حينها رياك مشار بالتآمر عليه لقيادة انقلاب على حكومته. ومنذ ذلك الحين قتل عشرات الآلاف وشرد أكثر من مليوني شخص.
ووقع الطرفان اتفاق سلام في أغسطس 2015 أدى إلى تشكيل حكومة ائتلافية، لكنه انهار بسبب أعمال عنف جديدة اندلعت في يوليو من العام الماضي.
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