 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 7 آب (أغسطس) 2017

سلفا كير: السلام هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 7 أغسطس 2017 ـ أكد رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الأحد، عدم وجود طريقة أخرى لانهاء الصراع الذي تنزلق فيه البلاد إلا عبر عملية السلام.

JPEG - 32.3 كيلوبايت
رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وفي كلمة أمام أعضاء فريق الأمن رحب كير بنشر قوات الحماية الإقليمية، وحث رؤساء أجهزة الأمن المختلفة ووكلاء المخابرات على التعاون مع القوات.

وأضاف "يجب عليكم التعاون مع قوات الحماية الإقليمية التي تم نشرها، أنتم تعرفون قادة هذه القوات هنا وهم يقيمون مقراتهم على طول طريق ياي".

وأشار زعيم جنوب السودان الي أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام كان متواجدا في جوبا من أجل الترتيبات لنشر الحماية الإقليمية.

ونوه كير الى أن المجتمع الدولي فهم أخيرا أن حكومة جوبا ليست ضد نشر قوة الحماية الإقليمية، وأردف "المجتمع الدولي يقول إنه يسعى للسلام والاستقرار في جنوب السودان، وهذا هو هدفنا الرئيسي، ونحن هنا نعيد ما قلناه في العديد من المناسبات والمنتديات أنه لا توجد وسيلة أخرى لإنهاء هذا الصراع الا عبر مساعدتنا على إنجاح الحوار الوطني، وليس دعم أولئك الذين يواصلون الدعوة للحرب".

واعرب الرئيس، وفقا لما ذكره مساعد رئاسى تحدث الى (سودان تريبون)، الاحد، عن تفاؤله بعودة السلام والاستقرار الى البلاد قريبا، واضاف "إننا اكثر ثقة في اننا سنوقف هذه الحرب حتى يعود شعبنا الى ديارهم ويستأنف حياته الطبيعية. ان الذين يريدون استمرار الحرب اصبحوا معروفين والشعب يعرف ذلك ويعرف ما يريده حقا".

وتندلع حرب أهلية في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 بعد أن اتهم الرئيس كير نائبه حينها رياك مشار بالتآمر عليه لقيادة انقلاب على حكومته. ومنذ ذلك الحين قتل عشرات الآلاف وشرد أكثر من مليوني شخص.

ووقع الطرفان اتفاق سلام في أغسطس 2015 أدى إلى تشكيل حكومة ائتلافية، لكنه انهار بسبب أعمال عنف جديدة اندلعت في يوليو من العام الماضي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قراءة في ستين عاماً من النِّضال المسلَّح بالسودان 2017-08-07 23:34:54 الثورة كاللِّحية لا تنتهي بالحلاقة المتكررة بقلم : سلمى التجاني ( الثورة كاللِّحية لا تنتهي بالحلاقة المتكررة ) كلماتٌ بسيطة قالها مؤسس وقائد حركة تحرير السودان الشهيد عبد الله ابكر ثم مضى في درب رُسُل الحرية والإنعتاق (...)

مبارك المهدي: ماذا جرى؟ (6) 2017-08-07 18:20:48 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com تطلع كثيرون الى كشف غوامض وأسرار وقائع شغلت الناس على مدى أزمان طويلة ولكن اصحابها تأبُّوا واستعصوا على الاستنطاق. سُئل الراحل الكبير المغفور له محمد ابراهيم نقد في مرات (...)

البشير يحتفي بإنقلاب الحلو ويختصر مهمته في تقاسم السلطة في جنوب كردفان 2017-08-04 07:01:48 مبارك أردول في مطلع الأسبوع الجاري قام عمر البشير بزيارة رسمية إلى كادقلي عاصمة جنوب كردفان بعد إنقطاع دام لأكثر من خمسة أعوام، وفي زيارته المعلنة هذه المرة تحدث البشير بكل طمأنينة مع والي الولاية وقدموا خطابات حوت رسائل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.