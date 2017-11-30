سلفا كير:خلاف المعارضة يعرقل السلام في البلاد

جوبا 30 نوفمبر 2017- عزا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت فشل وقف إطلاق النار بشكل دائم في البلاد الى انقسام جماعات المعارضة المسلحة وغير المسلحة.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال كير الذي أجري محادثات مع الزعماء الاقليميين بمن فيهم رئيس بوتسوانا ان حكومته تبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراع المستمر منذ اربعة اعوام ولكنها تجد صعوبة بسبب تشرذم المعارضة وغياب أهدافها.

وزاد "حتى ريك مشار الآن يقاتل توماس سيريلو ولام أكول وأي شخص لا يتفق معه. هذه هي طبيعة سياسته. انفصل مع لام أكول في عام 1991 عندما غادرا الحركة الشعبية لتحرير السودان وبعدها اقتتلا مع بعضهما البعض، والشيء نفسه يحدث الآن. انهم يتقاتلون مرة أخرى. لذلك كنت حقا لا أعرف ما يريدون. ويتساءل الناس، كيف سيقودون البلاد إذا لم يتمكنوا من قيادة فصائلهم الخاصة، وهي صغيرة جدا ومعظمها من مجموعة إثنية واحدة تتكلم نفس اللغة "

وأوضح كير خلال لقائه برئيس بوتسوانا الثلاثاء ان الحكومة الائتلافية التي يرأسها قبلت من حيث المبدأ المشاركة في منتدى التنشيط بدون شروط لأنها تريد وقف الحرب.

وأردف "لأن الصراع بدأ في الحركة الشعبية لتحرير السودان، قررنا أن نتحدث إلى جميع المجموعات التي كانت سابقا عضو في قيادة الحركة، بما في ذلك فصيل مشار.

وردا على طلبي بدأ الرئيس موسيفيني في تسهيل المحادثات بحثا عن أفضل السبل لتنفيذ اتفاق إعادة توحيد أروشا لكن مشار فشل في الحضور، وذهبت إلى كمبالا وشاركت في المحادثات لكنه لم يذهب، وأرجأت عدد من الاجتماعات لإعطائه الفرصة للمجيء أو إرسال شخص لتمثيله "

وقال كير ان اعادة توحيد الحزب هي احد المبادرات التي اتخذت لإنهاء الصراع، وزاد "بصرف النظر عن إعادة توحيد الحزب، هناك أيضا حوار وطني وعملية تنشيط باتفاق السلام الموقع 2015, كل هذه هي المبادرات اتخذناها لإنهاء الحرب ولكن إخواننا لا يزالون غير مستجيبين ويواصلون الدعوة للحرب. هذا هو الوضع ولكن سنتغلب عليه "

وافق مشار في الشهر الماضي على المشاركة في عملية التنشيط. وعندما دعاه الرئيس موسيفيني للمشاركة في عملية كمبالا طلب مشار إنهاء حبسه في جنوب أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ منتدى التنشيط قبل نهاية ديسمبر 2017. وليس من الواضح ما إذا كان سيسمح لمشار بالمشاركة في العملية.