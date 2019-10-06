سلفا كير : عدد دبلوماسيي جنوب السودان بحاجة لإعادة ضبط

جوبا 6 اكتوبر 2019 - حث رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الدبلوماسيين في بلاده على القيام بواجباتهم في إطار السياسة الخارجية التي تم تطويرها مؤخرًا، وقال إن التمثيل الدبلوماسي يحتاج لإعادة ضبط بسبب ضخامته.

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سلف اكير ميارديت رئيس جنوب السودان (أ ف ب)

جاءت تصريحات كير أثناء لقائه بمختلف الدبلوماسيين في اجتماع عقد في مقر الرئاسة بالعاصمة جوبا الجمعة.

وقال كير "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعترف لكم جميعاً وأشكركم على الدور الذي قمتم به خلال هذه الأوقات الصعبة -من اندلاع الحرب إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلدنا".

ودشن جنوب السودان الخميس سياسته الخارجية قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في نوفمبر القادم.

وأكد كير للدبلوماسيين التزام حكومته بتنفيذ اتفاقية السلام واستعادة السلام والاستقرار قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 نوفمبر.

وزاد "اطلب منكم مزيدًا من الدعم لتنفيذ اتفاقية السلام من حكومات البلدان التي أرسلتم إليها، لأن نقص الدعم المالي أحد عقباتنا الرئيسية في تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما الفصل الثاني من الاتفاقية الذي يتعلق بوقف لإطلاق النار والترتيبات الأمنية".

ودعا زعيم جنوب السودان إلى دعم المجتمع الدولي والإقليمي في تنفيذ اتفاق السلام، وأردف "نحن بحاجة إلى التزام المجتمع الإقليمي والدولي بحسب الوعود خلال عملية التفاوض"٠

وفي الوقت نفسه، طالب كير بإجراء تعديلات فورية في وزارة الشؤون الخارجية، مستشهدا بالأعداد الضخمة من الدبلوماسيين، وأضاف "أريد أن نعترف بأن عدد دبلوماسيينا في السفارات ضخم ويجب أن نعيد ضبطه على الفور".

وشدد على أن "وظيفة الملاحق العسكرية" يجب أن تكون على أساس الدول التي لديها تعاون عسكري أو اتفاقات مع جنوب السودان ".

وخلال حديثه خلال منتدى السفير في جوبا الخميس، حث نائب الرئيس جيمس واني إيقا على استعادة صورة البلاد.

وقال "يجب أن نستعيد صورتنا الجيدة حتى تتمكن المجتمعات الإقليمية والدولية من استعادة الثقة وجعل بلادنا جذابة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم".