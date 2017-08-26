 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 26 آب (أغسطس) 2017

سلفا كير : عودة مشار إلى جنوب السودان ستخلق زعزعة للإقليم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 26 أغسطس 2017- قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إن عودة منافسه السياسى ونائبه السابق رياك مشار الى البلاد من المنفى للمشاركة فى عملية الحوار الوطنى ستخلق عدم استقرار في الإقليم، مؤكدا أن قرار إبقاء مشار بعيدا عن البلاد تم التوصل إليه من قادة المنطقة بزعمهم أن مشار سينزلق بالبلاد الي حرب إذا لم تعطى القضايا التي أثارها الاهتمام الذي يريده.

JPEG - 18.7 كيلوبايت
رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال سلفا كير في تصريحات لإذاعة دويتشه فيله الألمانية الجمعة "لم نستبعد أي شخص من الحوار ولكن مشار غير مهتم بالانضمام وكذلك جميع المنطقة لا تريده أن ينضم إلى عملية الحوار ، كان هذا هو الاتفاق لأنه إذا جاء إلى هنا سيخلق وضعا يقود الناس إلى الحرب. إن وجوده هنا سيخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها وليس فقط في جنوب السودان."

وقال مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام القاسم وين في تقرير لمجلس الأمن الدولي الخميس، إن الرئيس كير في وقت سابق من هذا الشهر أخبر جان بيير لاكروا رئيس إدارة عمليات حفظ السلام أنهم لا يرغبون في مشاركة مشار في عملية الحوار.

وأضاف " أعرب الرئيس كير وأعضاء حكومته عن تحفظهم بشأن ادراج بعض الشخصيات فى اى عملية حوار وخاصة رياك مشار. غير أنه لا يمكن استبعاد المجتمعات الكبيرة من العملية لمجرد انهم قادوا او دعموا فردا معينا".

وفى مقابلة مع الإذاعة الالمانية، نفى الرئيس أيضا ان تكون حركة مشار تشكل تهديدا لادارته ولكنه اكد انه يسبب ارتباكا من خلال مواصلة الاتصال بأتباعه عن طريق الهاتف لمواصلة القتال.

وأردف "انه ليس تهديدا للحكومة، انه لا يثير سوى، الارتباك يدعو مؤيديه على الهاتف وهو يعرف أين يختبئون وهؤلاء هم الذين لا يزالون يثيرون المشاكل ويواصلون القتال ولا يريدون السلام. ان مشار ليس لديه روح القيادة ولا روح التآزر، أنه يرغب في موت الناس بصورة يومية ".

وقال زعيم جنوب السودان إنه حر في التحرك في أي مكان يرغب في زيارتها في البلاد، نافيا ان يكون محصورا في جوبا حيث يقول منتقديه انه أصبح كأنه عمدة لمدينة جوبا.

وزاد "إذا كان لدي أي سبب للابتعاد عن هنا يمكنني الذهاب في اي زيارة، ففي الجمعة الماضية ذهبت إلى كيغالي في رواندا لحضور حفل تنصيب رئيس رواندا . لذلك، أنا لست عمدة جوبا. ولدى جوبا حكامها ورؤساء البلديات. هذا ليس مهمتي ".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(2-3) 2017-08-26 14:14:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com حوارات القواعد مثلت قرارات إجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، القشة التي قصمتظهروحدةقيادةالحركةوانقسمتعلىاثرها (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(1-3) 2017-08-24 20:53:17 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. إنفجرت الخلافات الكامنة والمتراكمة وسط القيادة "الثلاثية" الإنتقالية للحركة الشعبية شمال، فور الإعلان عن إستقالة نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، التي قدمها إلى (...)

هل تهيأت الظروف لجمع السلاح؟ 2017-08-24 15:51:48 بقلم: جبريل إبراهيم محمد عندما طرحنا في أبوجا فكرة الحوار الدارفوري الدارفوري، و كان رأينا و لا زال أن يكون بعيدا و مستقلاً عن تدخل السلطة المركزية، كنا نهدف من وراء إقامة هذا الحوار إلى تحقيق الأهداف التالية، و قد ضمناها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.