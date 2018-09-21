سلفا كير في الخرطوم للإحتفال باتفاق السلام النهائي

الخرطوم 21 سبتمبر 2018 ـ وصل رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت عصر الجمعة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في مراسم احتفال التوقيع النهائي للسلام سينظم في وقت لاحق بالقصر الرئاسي.

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وكان في استقبال سلفا كير بمطار الخرطوم الدولي الرئيس السوداني عمر البشير وكبار المسؤولين بالدولة.

وقال وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في تصريحات صحفية إن زيارة رئيس دولة جنوب السودان تأتي احتفالاً باتفاقية إحياء السلام بجنوب السودان وبدعوة من الرئيس البشير تكريما للرئيس سلفا كير ورياك مشار لجهودهما المقدرة التي مكنت الوساطة السودانية في زمن قياسي من تحقيق السلام الذي كان أمرا متاحا وكذلك حرصهما على تسريع الخطى في تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأكد الدرديري أن سلفا كير سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس البشير لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسيلتقي كذلك مع قيادات جنوب السودان الموحد فضلا عن لقائه مع مشار ولام أكول بالإضافة إلى لقائه مع مجموعة دينق ألور وبقية الأحزاب الجنوبية المعارضة الأخرى.

وأبان أن الغرض من هذه اللقاءات إحداث أجواء ودية تساعد على تنفيذ الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار وتجاوز أي خروقات أو مشاكل قد تظهر من وقت لآخر ووضع اتفاقية السلام موقع التنفيذ والنظر إلى إمكانية الاتفاق حول حكومة انتقالية في فترة الثمانية أشهر.

وأشار وزير الخارجية إلى ترحيب السودان بهذه الزيارة، مبينا أن لها مضامين ومعاني مختلفة من حيث تعزيز الثقة بين الأطراف الجنوبية وتمتين العلاقة بين البلدين.

وينتظر دخول البشير وسلفا كير في مباحثات مساء الجمعة بالقصر الجمهوري، حول العديد من القضايا أبرزها الاتفاق الذي وقع عليه فرقاء جنوب السودان عبر مبادرة السودان، إلى جانب القضايا المتعلقة باستئناف ضخ نفط دولة الجنوب عبر السودان.

وينظم القصر الجمهوري يوم الجمعة احتفالًا بمناسبة التوقيع النهائي للسلام بحضور سلفا كير وزعيم حركة التمرد الرئيسية رياك مشار.

ووقعت حكومة جنوب السودان، مع 3 فصائل معارضة في 28 أغسطس الماضي، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي لفض النزاع بجنوب السودان في يالخرطوم.