سلفا كير: قائد الجيش السابق كان في (مزاج قتال)

جوبا 13 مايو 2017- اتهم رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الجمعة رئيس هيئة الأركان العامة السابق الجنرال بول مالونق بالفشل فى تسليم منصبه سلميا وكونه معاديا فى مكالمة تليفونية بعد رحيله من جوبا قبل ثلاثة أيام.

بول ملونق أوان رئيس أركان الجيش الشعبي

وفى مؤتمر صحفى عقده في القصر الرئاسي فى جوبا لتبديد المخاوف من نشوب نزاع مسلح جديد فى البلاد المضطربة بينه ومالونق قال الرئيس سلفاكير انه يتعين على المواطنين التوقف عن "التحريض على الخوف عبر نشر شائعات لا اساس لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. انني أدرك أن هذا التغيير في قيادة الجيش وما أعقب ذلك من رحيل رئيس الأركان العامة السابق تسبب في بعض المخاوف في جميع أنحاء البلاد، وأنا هنا اليوم لأؤكد لكم أن الوضع الأمني سيبقى طبيعيا. وأطالب جميع المواطنين على مواصلة روتينهم اليومي".

واضاف سلفا كير ان الجنرال مالونق تحدى طلب العودة الى جوبا من ولاية البحيرات حيث اوقفته السلطات المحلية عن الاستمرار للسفر الى منطقته شمال بحر الغزال.

وأردف "انا شخصيا أجريت اتصالات معه واكدت له سلامته" لافتا الي ان المحادثات الهاتفية بينهما كانت غير ودية، وزاد "أن الجنرال مالونق لم يكن في مزاج جيد وكان في مزاج قتالي وحاولت تهدئته لكنه لم يكن وديا" .

كما اتهم الرئيس ايادي اجنبية، لم يسمها، بدعم مالونق لخلق مشاكل غير مخطط لها.

واضاف "انها مخاوف الجميع ولا احد يريد من مالونق ان يواجه مثل هذه المشاكل غير المخطط لها. هناك الكثير من الايدي الاجنبية التي تدفع الجنرال من الخلف".

ولفت سلفا إلى أن مالونق لم يسلم المكتب الى خلفه الجنرال جيمس اجونجو ماوت ولم يهنئ رئيس الجيش الجديد "ولم يتصل بى ليشكرنى على الفترة التى قضاها كرئيس اركان للجيش الشعبى لتحرير السودان. "

واضاف سلفا كير ان قرار الجنرال مالونق "بالهرب" دون تسليم المكتب كان خطأ. لكن في الوقت نفسه أصدر سلفاكير بيانا مكتوبا تعهد فيه بحماية مالونق وتيسير عودته إلى جوبا. كما أشاد برئيس هيئة الأركان العامة السابق باعتباره محررا وأثنى على خدمته لشعب جنوب السودان.