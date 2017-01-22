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سلفا كير متفائل بالعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة

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جوبا 22 يناير 2017- قالت حكومة جنوب السودان أن الرئيس سلفاكير ميارديت متفائلٌ بعلاقات أفضل مع الادارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب.

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رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وكشف المستشار الرئاسي للامركزية تور دينق ماوين السبت أن الرئيس سلفاكير بعث برسالة تهنئة إلى نظيره الأمريكي، وأردف "حكومة جنوب السودان والرئيس نفسه – سلفاكير- يتطلعان إلى تحسين العلاقات مع الإدارة الجديدة".

ووفقا للمسؤول الحكومي فإن الرئيس لديه "رؤية وموقف واضحين جدا " حول كيفية التعامل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الإدارة الأميركية الجديدة، مؤكداً أن سلفاكير تعهد خلال رسالته بتوحيد البلاد عبر عملية الحوار الوطني التي أطلقها أواخر العام الماضي والتي تهدف إلى إنهاء الحروب وإحداث تغيير في أحدث دولة في أفريقيا.

وأضاف المستشار الرئاسي " لقد كان موقف الحكومة منذ البداية واضح وهو عدم إخضاع جنوب السودان للعقوبات، وهذا هو رأي حتى الذين لا يتفقون مع الحكومة. نحن نريد من المعارضة المسلحة أن تأتي إلى طاولة المفاوضات والتحدث بدلا من استخدام السلاح. إن التفاوض هو أفضل وسيلة للتصدي للمظالم."

ودعا سلفا كير إلى حوار وطني جامع من أجل مناقشة القضايا التي تعاني منها البلاد وإنهاء الحرب.

وقال كير في كلمته أمام البرلمان في ديسمبر إن الحوار الوطني سوف يناقش قضايا السلام والمصالحة في ثلاثة محاور أساسية بإجراء مشاورات عن السلام وقضايا القبلية، وعقد مؤتمرات إقليمية لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة في جنوب السودان لمناقشة القضايا التي يعاني منها كل إقليم.

وحذر سلفاكير خصومه من إستخدام الولايات المتحدة ضد جنوب السودان من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.

وقال نحن نقدر موقف أميركا وعلينا أن نعمل معهم ولكن ليس ضد مصلحة الشعب، داعياً المجتمع الدولي لدعم مشروع الحوار الوطني وتوفير المساعدات الإنسانية.



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