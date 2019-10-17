سلفا كير والمبعوث النرويجي يناقشان في جوبا عملية السلام

جوبا 17 أكتوبر 2019- التقى المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان إندري ستينسن بالرئيس سلفا كير الأربعاء حيث ناقش الطرفان عملية السلام في كل من السودان وجنوب السودان.

المبعوث النرويجي التقى رئيس جنوب السودان .. الأربعاء 16 أكتوبر 2019

وقال وكيل وزارة الشؤون الخارجية في حكومة جوبا ماين دوت في تصريحات للصحفيين إن كير أطلع المسئول النرويجي على وضع تنفيذ اتفاقية السلام ومفاوضات محادثات السلام الجارية بين الأطراف السودانية في الدولة الوليدة.

وتوقع المسؤول الحكومي أن يزور زعيم فصيل المعارضة المسلحة رياك مشار جوبا هذا الأسبوع للقاء كير لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

من جانبه، قال المسؤول النرويجي أن حكومته تدعم بالكامل تنفيذ اتفاقية السلام وتؤيد الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول 12 نوفمبر.

والأسبوع الماضي، ناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أطراف اتفاقية السلام المنشطة مواصلة الاجتماع بانتظام لحل القضايا الجوهرية المعلقة اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

وقال المجلس، في بيان، إن الاتفاق الموقع في سبتمبر من العام الماضي، يعد خطوة رئيسية إلى الأمام في عملية السلام ويوفر أملاً حقيقياً للسلام والاستقرار في جنوب السودان.

وانحدر جنوب السودان إلى الحرب في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب، وهي مزاعم رفضها الأخير.

وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.