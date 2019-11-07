سلفا كير ومشار يتفقان على تأجيل إعلان الحكومة الجديدة مائة يوم

كمبالا 7 نوفمبر 2019- أعلنت الرئاسة الأوغندية الخميس اتفاق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار اتفقا على تأجيل تشكيل حكومة وحدة 100 يوم بعد مهلة تنقضي في 12 نوفمبر وذلك في محاولة لكسب الوقت بعد مخاوف من تجدد الحرب حال ممارسة ضغوط على الجانبين.

الرئيس سلفاكير وقائد المعارضة مشار يتصافحان عقب توقيع اتفاق السلام المنشط في ديسمبر 2018، (ا ف ب)

والتقى كير ومشار بأوغندا في مسعى اللحظة الأخيرة لحل الخلافات التي تحول دون تشكيل حكومة وحدة بحلول الموعد النهائي.

وقالت الرئاسة الأوغندية في بيان حسب رويترز إن اجتماع الخميس "عقد في أجواء ودية".

وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن هناك "مهام حاسمة لم تكتمل" مرتبطة بالاتفاق، خاصة ما يتعلق منها "بالترتيبات الأمنية ونظام الحكم".

وأعلن مشار الأسبوع في وقت سابق انه لن يكون جزءا من الحكومة الجديدة حال تمسك سلفا كير بتشكيلها في الموعد قبل حل قضايا لازالت عالقة بينها الحدود وعدد الولايات بجانب قضايا ذات طابع أمني.

وكان كير ومشار وقعا اتفاق سلام في سبتمبر 2018 تحت ضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات إقليمية.

وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في 2013 بعدما عزل كير نائبه مشار. وأودى الصراع بحياة نحو 400 ألف شخص، مما تسبب في مجاعة وأوجد أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

ويتبادل الجانبان اللوم في عدم الوفاء ببنود رئيسية في اتفاق السلام، خاصة دمج القوات المتحاربة.