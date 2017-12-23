سلفا كير يأمر الجيش بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

جوبا 23 ديسمبر 2017- وجه رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت السبت رئيس اركان الجيش بإصدار تعليمات إلى جميع رؤساء فرق ووحدات الجيش في البلاد للامتثال باتفاق وقف إطلاق النار.

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وقال سلفا كير عقب لقائه بوفد حكومته الذي شارك في منتدى التنشيط في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا " أعلم أنكم (الجيش الشعبي لتحرير السودان) تتصرفون دائما دفاعا عن النفس وإظهار قوة الشعب والعمل بموجب الدستور وواجباتكم لحراسة الدستور وحماية الأرواح والممتلكات. وكما تعلمون فقد تم التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار وان الحكومة وقعت على هذا الاتفاق وعليه اطالبكم بالامتثال فورا بهذا الاتفاق. وعلى قادة الوحدات الحصول على تعليمات واضحة حول هذا الموضوع ".

واجتمع أطراف اتفاق السلام الموقع 2015 هذا الأسبوع في العاصمة الإثيوبية للمشاركة في منتدى التنشيط السلام الذي نظمته منظمة الإيقاد.

وقال كير ان للجيش الحق في الدفاع عن النفس ومواصلة مهامه ووظائفه الدستورية فى حالة وقوع هجوم من جانب أي من القوات المنخرطة في اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي قرار زعيم جنوب السودان بعد 24 ساعة من قرار قائد حركة التمرد الرئيسة في البلاد ونائب الرئيس السابق رياك مشار الذي وجه قواته بالتقيد باتفاق وقف الاعمال العدائية، إلا أن حركة مشار اتهمت جيش جنوب السودان بشن هجمات على مواقعها في بحر الغزال وأعالي النيل والاستوائية الجمعة.