سلفا كير يأمر الجيش بوقف الهجمات على مواقع التمرد

جوبا 25 مايو 2017- وجه رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الجيش بعدم مهاجمة مواقع القوات المعارضة المسلحة بعد إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد ، لافتا إلى أنه “الوقت لنثبت للعالم من الذي يبحث عن السلام ومن الذي يفضل الحرب”.

رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال كير " أعلم أنهم سيهاجمون مواقعكم بعد علمهم إعلان وقف إطلاق النار، وسوف يستفزونكم ولكن يجب عليكم عدم الاستجابة،لا تخرجوا من مواقعكم. هذه الرسالة يجب نقلها إلى قادة الفرق واللواءات وينبغي التقيد بها "

وأضاف كير خلال مخاطبته رئيس هيئة الدفاع في مناسبة لاستلام بعض الضباط مهام جديدة بعد إعادة هيكلة الجيش الشعبي لتحرير السودان الأربعاء، ان الوقت حان للعمل معا كجسد واحد وقيادة متماسكة.

وتأتى تصريحات الرئيس بعد صدور عدة أوامر مساء الثلاثاء عبر إذاعة جنوب السودان،بموجبها تم تعيين أكثر من ثمانية جنرالات رفيعى المستوى فى مواقع مختلفة.

وأعلن كير السبت وقف إطلاق النار من جانب واحد، وأمر الجيش بالقتال دفاعا عن النفس في حالة الهجوم على مواقعهم من قبل القوات المتنافسة.

وأردف "أعلن مرة أخرى وقف إطلاق النار من جانب واحد فورا . كما أطلب من قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان أن تراقب ذلك فورا في مواقعها الدفاعية ".

واضاف "بالطبع كل الجنود فى هذه القاعة يعرفون ان وقف اطلاق النار من جانب واحد لايمكن ان يكون ملزما للجانب الاخر. ولكنكم لابد من الدفاع عن النفس في حالة تعرضكم للهجوم".

وأوضح كير أن وقف إطلاق النار من جانب واحد سيهيئ بيئة لإجراء حوار شامل وتيسير حركة المعونة الإنسانية إلى المناطق المنكوبة بالمجاعة.