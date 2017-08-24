سلفا كير يأمر بعدم التعاون مع قوات الحماية الإقليمية

جوبا 24 أغسطس 2017- أمر رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الجيش والأجهزة الأمنية بعدم التعاون مع قيادة قوات الحماية الإقليمية، قائلا إن اعمالها يمكن ان تقوض سيادة البلاد.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال كير في اجتماع أمني الأربعاء " كل ما يريدون القيام به يجب أن يخضع للتدقيق، وأنا أعلم أنكم ستواجهون تحديات وأنهم سيحتجون وأن بعض الناس سيحاولون تخريب عملكم، ولكن يجب أن تعرفوا أن ماتقومون به لن يلقي ترحيبا من الجميع، لكن المهم هو ان نفعل ما هو صواب لشعبنا ".

ووفقا لما ذكره رئيس جنوب السودان فإن قوات الحماية الإقليمية سمح لها بالدخول إلى البلاد باعتبار أنها ستؤدي دورا يتمثل في تأمين طرق رئيسية من وإلى جوبا، وخاصة تلك التي شهدت أعمال مسلحة وأنشطة عصابات.

وأردف "عليكم أن تقولوا لهم أين يذهبون وماذا يفعلون وليس العكس، لقد جاءوا -القوات الإقليمية- لاستكمال عملكم، ومن ثم هم الذين يريدون مساعدتكم وعليه يجب عليكم أن تأمروهم بما يجب القيام به .

ونفى زعيم جنوب السودان طرد القوات الاقليمية من الدولة التي تمزقها الحرب الاهلية، غير انه اكد انه يتعين على الحكومة الموافقة على نشرها، ويجب ان تكمل هذه القوات جهود الحكومة فى الدولة الوليدة .

وكان الرئيس كير حذر فى وقت سابق من ان حكومة الوحدة الوطنية فى جنوب السودان ستعيد النظر فى قرارها الخاص بنشر قوة الحماية الاقليمية، واردف "أن الطريقة التي بدأت بها قوات الحماية الإقليمية أصبحت مصدر قلق. انهم يريدون النشر في المطار. كما انهم لا يرغبون في التحقق من كل ما يجلبونه الى البلاد ".

وفي أغسطس 2016 وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب من منظمة الإيقاد, على نشر قوة حماية قوامها 4000 شخص لتأمين جوبا في أعقاب تجدد الاشتباكات التي وقعت في عاصمة جنوب السودان في يوليو .

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان موافقتها غير المشروطة على نشر القوات الإقليمية في خطاب أرسلته إلى مجلس الأمن في 30 نوفمبر 2016.