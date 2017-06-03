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سلفا كير يتخلى عن رعايته للحوار الوطني في البلاد

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جوبا 3 يونيو 2017- كشف مسؤول رفيع أن رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت تخلى عن رعايته لعملية الحوار الوطني التي أطلقها الاسبوع الماضي في محاولة لوقف الأزمات التي تنزلق فيها الدولة الوليدة منذ ثلاث سنوات.

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رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وقال الرئيس المشترك للجنة التوجيهية للحوار الوطني انجلو بيدا الخميس " تخلى الرئيس كير عن رعايته لهذه العملية السياسية بسبب الانتقادات التي وجهت له وترك لنا العملية نديرها بحرية، والآن تقع علينا المسؤولية نحن الرئيسان المشتركان ويجب أن تمضي العملية قدما".

وأشاد بيدا بخطوة كير بالتخلي عن رعاية عملية الحوار الوطني، وأعرب عن تقديره للخطوات التي اتخذتها القيادة بما في ذلك إطلاق سراح صحفي في الأسبوع الماضي فضلا عن قادة سياسيين آخرين.

وجاءت تصريحات الرئيس المشترك في ورشة عمل حضرها نشطاء المجتمع المدني والزعماء الدينيين في جوبا يوم الخميس.

من جهته قال الرئيس المشترك الآخر أبيل ألير في افتتاح الحوار الوطني الأسبوع الماضي أن العملية يجب أن تكون شاملة، مشددا ردا على رفض الرئيس كير مشاركة منافسه السياسي وزعيم المتمردين رياك مشار .

وانتقدت جماعات المعارضة رئاسة عملية الحوار الوطني التي من المفترض أن تحقق المصالحة وتؤيد الإصلاحات الديمقراطية من قبل الرئيس كير، قائلة إنه لا يمكن أن يكون القاضي والحزب على حد سواء.

واكد بيدا مجددا ان العملية ستشمل "جميع مواطني جنوب السودان"، مؤكدة ان اللجنة ستسعي إلى جماعات المعارضة المسلحة للمشاركة فى العملية.

وقال أن جميع قبائل جنوب السودان ستمنح مساحة للتحدث بحرية. واضاف "انهم سيناقشون الحرب والنزاعات وعمليات القتل سواء بسبب سرقة الماشية او الارض او من قبل الجيش الحكومي الذي يفترض ان يحمي الجميع".



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