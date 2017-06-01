سلفا كير يتعهد بتعميق التعاون الثنائي مع إسرائيل

جوبا 1 يونيو 2017- أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إن إدارته ستحقق صداقة مطورة وتعزز التعاون الشامل مع اسرائيل، التي قال إنها صديق قديم لجنوب السودان، وسيتم تعزيز هذه العلاقات وتقويتها الى مستويات استراتيجية لمنفعة مواطني البلدين.

الرئيس الجنوب سوداني سلفاكير لدى زيارته متحف الهولوكوست في اسرائيل

وقال مساعد رئاسي كان حضورا في اجتماع سلفا كير مع الممثل الاسرائيلي في جنوب السودان الثلاثاء "بفضل الجهود المشتركة للجانبين فان التعاون بين جنوب السودان واسرائيل حقق نتائج مثمرة الشعبين ".

وقال المساعد الرئاسي الذي رفض الكشف عن هويته لـ(سودان تربيون) إن البلدين قررا مواصلة تدعيم الأساس السياسى لعلاقاتهما الثنائية وتكثيف التبادلات الثقافية من أجل تحسين التفاهم المتبادل بين الشعبين وخاصة بين الأجيال الشابة.

و دعمت اسرائيل جنوب السودان فى مجال الطاقة الانتاجية والزراعة والتكنولوجيا .

وقال المسؤول " اجتماع الرئيس مع السفير إسرائيل هانان غودر بمثابة إشارة قوية للعناصر المناهضة للسلم بأن قيادة البلاد تحت قيادة الرئيس سلفا كير لا تزال لديها أصدقاء مهمين وأصدقاء مثل إسرائيل على استعداد لتحسين التواصل والتنسيق مع الحكومة حول القضايا الدولية والاقليمية الكبرى".

ووصف كير إسرائيل بأنها "صديق قديم" و "شريك موثوق" لجنوب السودان، وأعرب عن امتنانه للحكومة الإسرائيلية لدعم إدارته وإبدى الرغبة في التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحتية والقدرات الأمنية. ورحب الرئيس باستثمارات الاسرائيليين فى مجالات الغابات والزراعة وتصدير المنتجات الزراعية.

وأكد زعيم جنوب السودان إستعدادبلاده لأن تصبح مركزا لدخول المواطنين والمستثمرين الإسرائيليين.

وفى الوقت نفسه اعلن السفير الاسرائيلى هانان جودر ان بلاده ستدعم الدولة الوليدة فى مجالات الزراعة والتكنولوجيا والامن، لافتا إلى أن حوالي 20 طالبا من جنوب السودان ستعطى لهم فرصة للدراسة فى اسرائيل، وأن حكومته ستواصل دعم وتنفيذ المشاريع الحالية فى جنوب السودان، مشيرا الى ان المشروعات تنفذ فى مدن بور وتوريت ورمبيك.

واعترفت إسرائيل بدولة جنوب السودان في 10 يوليو 2011 أي بعد يوم واحد فقط بعد أن أعلنت جنوب السودان استقلالها عن السودان .

وفي 15 يوليو 2011 أعلنت جنوب السودان أنها تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وخلال زيارته إلى تل أبيب في ديسمبر 2011 أقر كير بدعم إسرائيل لشعب جنوب السودان خلال فترة التحرير قائلا "إن إسرائيل تؤيد دائما شعب جنوب السودان. لقد حاربت إسرائيل إلى جانبنا من أجل بإنشاء الدولة الخاصة بنا ".