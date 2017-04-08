سلفا كير يتعهد بتقوية العلاقات العسكرية مع أثيوبيا

جوبا 8 أبريل 2017- جدد رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلتزامه واستعداده للعمل مع إثيوبيا لتعميق تعاونهما العسكري وزيادة التعاون المشترك بين البلدين.
وقال سلفاكير أن بلاده تعتبر العلاقة مع الدولة الجارة ذات أهمية كبرى.
وخلال السنوات الماضية أدى التبادل التجاري بين الدولتين إلى إنجازات مثمرة لكلا البلدين .
وقد أدى مستوى التعاون الثنائي إلى تمكن البلدين من إجراء تبادلات رفيعة المستوى وتدريب عسكري مشترك وتشاورات بشأن الدفاع.
وأشار وزير الدفاع بحكومة جوبا كوال مانيانق إلى أن تعزيز التعاون العسكري بين جنوب السودان وإثيوبيا أمرا حيويا في حراسة السلام والاستقرار الإقليمي.
وأضاف وزير الدفاع أن بلاده ستظل ملتزمة بتعميق التبادل العسكري والعلاقات العسكرية المتطورة مع إثيوبيا.
ولفت في مؤتمر صحفي بعد لقاء الوفد الاثيوبي برئاسة سامورا محمد بالرئيس سلفاكير أن الوفد الأثيوبي ناقش مذكرة التفاهم .وأشاد وزير الدفاع بالدور الذي لعبه الجيش الأثيوبي ودعمه لجيش تحرير السودان وشعب جنوب السودان خلال مسيرته لنيل الحرية .
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