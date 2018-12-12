 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 12 كانون الأول (ديسمبر) 2018

سلفا كير يتوجه إلى جنوب إفريقيا لإجراء محادثات ثنائية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 12 ديسمبر 2018- قالت رئاسة جنوب السودان ان الرئيس سلفا كير توجه الى جنوب افريقيا لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية مع نظيره سيريل رامافوزا.

JPEG - 32.9 كيلوبايت
الرئيس سلفا كير التقى نائب رئيس جنوب أفريقيا بجوبا الاثنين 15 أكتوبر 2018

ولفت البيان إلى أن كير والوفد المرافق له غادروا جوبا بعد ظهر الثلاثاء، دون تقديم تفاصيل بشأن أسماء الوفد أو القضايا التي ستتم مناقشتها أثناء الزيارة. وقالت الرئاسة إن الزيارة تمت بناء على دعوة من الرئيس رامافوزا.

وتأتي الخطوة بعد زيارة نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد رامافوزا ، وهو أيضا المبعوث الخاص إلى جنوب السودان ، إلى كينيا وأوغندا في 7 ديسمبر لإجراء محادثات مع قادة دولتي شرق إفريقيا في عملية السلام بجنوب السودان.

وقالت بريتوريا إن الزيارات جاءت في سياق توطيد المناقشات السياسية مع الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) بشأن الجهود الرامية إلى إيجاد سلام واستقرار دائمين لشعب جنوب السودان.

وفي أكتوبر الماضي، كان رامافوزا في جوبا لإجراء محادثات مع الرئيس كير، وجدد دعم جنوب أفريقيا المستمر والدؤوب لتنفيذ اتفاق السلام. كما التقى ببعض قادة المعارضة في جوبا قبل أن يغادر إلى الخرطوم.

وفي العاصمة السودانية، ناقش عملية السلام مع الرئيس عمر البشير والتقى قادة المعارضة في جنوب السودان.

كما تتولى جنوب أفريقيا رئاسة اللجنة المخصصة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي لجنوب السودان التي تضم جنوب أفريقيا والجزائر وتشاد ونيجيريا ورواندا.

وتعهدت جنوب أفريقيا مؤخراً باستثمار مليار دولار لتطوير صناعة النفط في جنوب السودان واستكشاف آبار نفطية جديدة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السودان واليوم العالمي لحقوق الإنسان: أنضحك أم نبكي!! 2018-12-10 15:15:01 بقلم: د. خالد لورد يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي يمثل وثيقة دولية تاريخية تبنتها منظمة الأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر 1948م، فى قصر شايو فى باريس. يعتبر الإعلان العالمى (...)

اذهبوا مدى الحياة 2018-12-09 21:49:11 بقلم : محمد عتيق في الأنباء أن عدداً كبيراً من نواب البرلمان قد تداولوا أمر تعديل في الدستور يسمح لرئيس الجمهورية ان يترشح للرئاسة في ٢٠٢٠ ، وأنهم لم يكتفوا في مقترح التعديل بدورة إضافية او دورتين ، بل اقترحوا ان يستمر (...)

الشعوب لا تسأم تكاليف الحياة 2018-12-09 12:39:56 بقلم : ‏‎عمر الدقير لا نعني بتكاليف الحياة ما قد ينصرف إليه الذهن من أسعار السلع وفواتير الخدمات وبقية مفردات معجم السوق، سواء كانت سوداء أو بيضاء .. ما نعنيه بالتكاليف هو ما عبّر عنه زهير بن أبي سُلمى بقوله الشهير، الذي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.