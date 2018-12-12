سلفا كير يتوجه إلى جنوب إفريقيا لإجراء محادثات ثنائية

جوبا 12 ديسمبر 2018- قالت رئاسة جنوب السودان ان الرئيس سلفا كير توجه الى جنوب افريقيا لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية مع نظيره سيريل رامافوزا.

الرئيس سلفا كير التقى نائب رئيس جنوب أفريقيا بجوبا الاثنين 15 أكتوبر 2018

ولفت البيان إلى أن كير والوفد المرافق له غادروا جوبا بعد ظهر الثلاثاء، دون تقديم تفاصيل بشأن أسماء الوفد أو القضايا التي ستتم مناقشتها أثناء الزيارة. وقالت الرئاسة إن الزيارة تمت بناء على دعوة من الرئيس رامافوزا.

وتأتي الخطوة بعد زيارة نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد رامافوزا ، وهو أيضا المبعوث الخاص إلى جنوب السودان ، إلى كينيا وأوغندا في 7 ديسمبر لإجراء محادثات مع قادة دولتي شرق إفريقيا في عملية السلام بجنوب السودان.

وقالت بريتوريا إن الزيارات جاءت في سياق توطيد المناقشات السياسية مع الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) بشأن الجهود الرامية إلى إيجاد سلام واستقرار دائمين لشعب جنوب السودان.

وفي أكتوبر الماضي، كان رامافوزا في جوبا لإجراء محادثات مع الرئيس كير، وجدد دعم جنوب أفريقيا المستمر والدؤوب لتنفيذ اتفاق السلام. كما التقى ببعض قادة المعارضة في جوبا قبل أن يغادر إلى الخرطوم.

وفي العاصمة السودانية، ناقش عملية السلام مع الرئيس عمر البشير والتقى قادة المعارضة في جنوب السودان.

كما تتولى جنوب أفريقيا رئاسة اللجنة المخصصة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي لجنوب السودان التي تضم جنوب أفريقيا والجزائر وتشاد ونيجيريا ورواندا.

وتعهدت جنوب أفريقيا مؤخراً باستثمار مليار دولار لتطوير صناعة النفط في جنوب السودان واستكشاف آبار نفطية جديدة.