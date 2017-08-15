سلفا كير يحث المعارضة على الإستعداد للإنتخابات

جوبا 15 أغسطس 2017- حث رئيس حكومة جنوب السودان، الإثنين،جماعات المعارضة المسلحة والسياسية على وقف القتال والإستعداد للمشاركة فى الإنتخابات العامة بعد نهاية الفترة الانتقالية.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وادلى كير بهذه التصريحات خلال إجتماعه مع أعيان قبيلتي كوما وجاجاك فى قصر الرئاسة ، ودعا كذلك الى التوحد والمضي في اتجاه التغلب على الوضع الأمنى الصعب فى البلاد.

وطالب زعيم جنوب السودان المجتمعات المحلية الشروع في حملة توعية سلمية لجمع الناس معا في المنطقة، مناشدا في الوقت ذاته جميع أبناء جنوب السودان لتبني السلام والمصالحة والوحدة، لافتا إلى أن حكومته شرعت في الحوار الوطني لتحقيق هذه الأهداف.

وعقب سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة استولت القوات الحكومية الاسبوع الماضى على بلدة باجاك معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار وهى جزء من ولاية مايوت.

وتعتزم الحكومة استخدام هذا الانتصار لتثبيط أولئك الذين انضموا إلى التمرد أو المعارضة وتشجيعهم إلى المشاركة في عملية الحوار.

من ناحية اخرى قال رئيس البرلمان فى مايوت لـ(سودان تربيون) الاثنين ان الاجتماع كان مثمرا، قائلا " ان جماعتى كوما وجاجاك عقدا اجتماعا مع الجنرال سلفا كير ميارديت صباح اليوم بشأن إنشاء ولاية مايوت، أن مجتمع كوما الذي كان يعارض الولاية الجديدة قبل أخيرا البقاء في الولاية وتخلي عن مطالبه بالانضمام إلى ولاية شمال أعالي النيل".