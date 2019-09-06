سلفا كير يحث شعب جنوب السودان على الوحدة ونبذ العنف

جوبا 6 سبتمبر 2019- حث رئيس جنوب السودان سلفا كير الخميس مواطنيه على تجنب استخدام العنف والعمل من أجل الوحدة وتغليب لغة السلام.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال كير في حديثه خلال الاحتفالات باليوم 64 للمحاربين القدامى في جوبا إن الناس عانوا من الحرب الأهلية وبالتالي هم في حاجة إلى السلام.

وتابع "دعونا لا نتحدث عن الحرب في البلاد ولكن نتحدث عن السلام والتنمية. لقد دمرت الحرب البلاد ورأينا كيف يعاني شعبنا الآن ".

ودعا زعيم جنوب السودان الشعب إلى الترحيب بجماعات المعارضة حيث يعمل الإخوة والأخوات معًا قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، مؤكداً أن حكومة الوحدة الوطنية سيتم تشكيلها في غضون بضعة أشهر والتي ستكون نهاية الصراع في البلاد.

وزاد " ستعمل هذه الحكومة لمدة ثلاث سنوات، ثم ستذهب الأمة إلى انتخابات عامة لاختيار زعيم قريب في البلاد".

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الفصائل المتناحرة في صراع جنوب السودان على اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

وحضر عدد من كبار ضباط الجيش والمسؤولين الحكوميين والمشرعين وكبار الشخصيات المعارضة مناسبة يوم المحاربين القدامى.