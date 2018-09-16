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سلفا كير يحذر من إفساد المشككين لاتفاق سلام جنوب السودان

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جوبا 16 سبتمبر 2018- قال رئيس جنوب السودان سلفا كير السبت انه يتفهم الشكوك الدولية بشأن التزام حكومته بتنفيذ اتفاق السلام ، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية أن لا تدفع هذه الشكوك إلى تخريب الاتفاق.

وأدلى كير بتصريحاته في بيان حول توقيع اتفاق سلام جنوب السودان حيث أعرب عن التزامه بتنفيذ الاتفاق الذي "توصل إليه طواعية"، وأن شعب جنوب السودان يمكنه تحقيق الاستقرار والتنمية.

ورداً على بيان أصدرته دول الترويكا حول اتفاق السلام، قال كير إنه يدرك الشكوك الدولية بشأن التزام الحكومة بتحقيق السلام، مشيراً إلى أنه خلال كفاح التحرير شكك الناس في قدرتهم على الحصول على الاستقلال ولكنهم انتصروا.

وزاد "مصيرنا ليس مصمما في أروقة السلطة خارج جنوب السودان، لقد كنا قادرين على كتابة تاريخنا الخاص وهذا الوقت ليس مختلفا. أننا نرحب بأي شكوك لأنها ستزيد من عزمنا على توطيد السلام في بلادنا".

وفي بيان بتاريخ 12 سبتمبر، أعربت دول الترويكا عن قلقها إزاء التزام الأطراف بالاتفاقية واتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع في أديس أبابا ديسمبر.

وقالت الترويكا إنها تريد أن تقتنع بجدية الحكومة من خلال إنهاء العنف ووصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وشدد الرئيس كير أنه وبدعم من جنوب السودان وجماعات المعارضة سوف يعملون على الديمقراطية وبناء أمة مزدهرة، وزاد "إننا في طريقنا لبناء المجتمع الأكثر ديمقراطية واستقرارًا وعدلاً وازدهارًا في إفريقيا، وهو يبدأ بهذا الاتفاق".



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