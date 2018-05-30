سلفا كير يحط في أديس على نحو مفاجئ وسط ضغوط دولية متصاعدة

جوبا 30 مايو 2018- وصل رئيس جنوب السودان سلفا كير الى العاصمة الاثيوبية الأربعاء، في زيارة مفاجئة بالترافق مع تزايد ضغوط اقليمية ودولية،عليه باعتباره واعضاء في حكومته عقبة أمام وقف الحرب واحلال السلام في البلاد.

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

واجتمع كير برفقة كبير مفاوضيه نيال دينق نيال وعدد من الوزراء رفيعي المستوى، مع رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أحمد آبي.

كما سيلتقي زعيم جنوب السودان بمسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ولم يتضح بعد طبيعة الأجندة التي ستتم مناقشتها والظروف التي دفعته للسفر إلى أديس التي تستضيف منتدى اعادة تنشيط السلام رفيع المستوى لإنهاء الحرب التي تنزلق فيها الدولة الوليدة منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة اتيني ويك اتيني للصحفيين الأربعاء ان كير سيجتمع مع رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد لمناقشة كيفية رؤية ادارته لإنهاء الحرب وتقديم توضيحات بشأن مقترح السلام الاخير الذي قدمه فريق الوساطة التابع للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد).

وجاءت هذه الزيارة المفاجئة في الوقت الذي يعقد فيه أعضاء الكتلة الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة اجتماعا عاديا لمناقشة مصير محادثات جنوب السودان وكيفية المضي قدما.

ومن المتوقع أن يعقد أعضاء مجلس وزراء خارجية الإيقاد ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس جلسة لمناقشة القضايا المتعلقة بمصير محادثات جنوب السودان.

ويرى مراقبون ومحللون أن الاجتماعين المنفصلين من المحتمل أن يناقشا ويكشفا النقاب عن إجراءات عقابية ضد منتهكي السلام في جنوب السودان.

ويناقش أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس مسودة اقتراح قدمتها الولايات المتحدة تسعى للحصول على موقف موحد للتصويت لفرض عقوبات على كبار مسؤولي حكومة جنوب السودان.

وتعتبر هذه هي الرحلة الأولى التي يقوم بها زعيم جنوب السودان إلى إثيوبيا بعد استقالة رئيس الوزراء السابق هايلي ماريام ديسالين الذي طالب كير ومنافسه السياسي رياك مشار بالتنحي والسماح لقيادات جديدة بإدارة البلاد.