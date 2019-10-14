 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

سلفا كير يدعو الأطراف السودانية إلى تقديم تنازلات لتحقيق السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 50.6 كيلوبايت
الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سلام السودان شهدت مشاركة دول الجوار .. (سونا)

جوبا 14 أكتوبر 2019 - ناشد رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، الإثنين، الحكومة والحركات المسلحة، تقديم "تنازلات" من أجل التوصل إلى سلام سيمثّل "دفعة" للجارة الجنوبية التي تقترب من تشكيل حكومتها الانتقالية.

وعقدت في جوبا جلسة افتتاحية لمفاوضات السلام السودانية بمشاركة قادة اثيوبيا وأوغندا ورئيس الوزراء المصري.

وقال كير محدثا الأطراف السودانية: "أناشدكم التفاوض بنية حسنة، مع ضرورة تقديم بعض التنازلات من أجل التوصل لسلام واستقرار في السودان والإقليم ككل".

واعتبر أن تحقيق السلام بالجارة الشمالية "سيمثل دفعة كبيرة بالنسبة لنا في دولة جنوب السودان، خصوصا أننا نقترب من تشكيل الحكومة الانتقالية".

وتابع: "رغبتنا هي أن يتحقق سلام داخلي في البلدين، وأن يكون هناك تعايش بين مواطني الدولتين".

وأردف: "تجربتنا تظهر أنه لا يمكن لأي طرف أن يكسب المعركة عبر فوهة البندقية، وإنما عن طريق الحوار السياسي والتفاوض والتسويات التي تقود لحل جميع النزاعات"، في إشارة إلى الحرب الأهلية التي تشهدها دولة جنوب السودان منذ 2013 بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.

من جهته، أشاد الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بمبادرة سلفا كير لتحقيق السلام في السودان، معتبرا أنها ولدت من "رحم" الثورة السودانية.

وأكّد البرهان أن جوبا "تعتبر من أكثر العواصم المؤهلة لإحداث اختراق فعلي في ملف السلام في السودان".

وأشار في كلمته أمام فاتحة الجلسات أن التغيير الذي حدث في السودان بعد ثورة ديسمبر فتح افقا جديد للسلام أصبحت معه المفوضات قائمة على الشراكة.

وتابع " قادة الكفاح المسلح شركاء في التغيير الذي جرى بالبلاد".

وأكد البرهان الحرص على أن يصل منبر جوبا الى صنع حل يضع حدا للحرب من خلال مخاطبة جذور المشكلة.

كما دعا الى قيام تكتل إقليمي يهتم بسلام وأمن المنطقة ضد ما أسماه المؤامرات.

JPEG - 96.6 كيلوبايت
قادة الجبهة الثورية أثناء الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جوبا..14 أكتوبر 2019 (سونا)

وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس يحيى أن التحول الذي شهده السودان كان نتاجا لتضحيات جسام عبر سنوات طويلة سام فيها الشعب السوداني بكل فئاته.

وأضاف "تعترف الجبهة الثورية أن هذا التحول وفر إرادة سياسية روح شراكة ومناخ جديد ومناسب للبحث عن السلام الشامل والعادل ووقف الحرب والاقتتال ".

وأكد ادريس رغبتهم في الدخول بعملية سلمية جادة والالتزام الكامل بإعلان جوبا، لكنه لفت الى ضرورة مناقشة التفاصيل الكفيلة بدفع العملية السلمية وصولا الى اتفاق شامل.

كما خاطب رئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو الجلسة مشيدا بمبادرة سلفا كير معلنا استعداد حركته للتوصل الى اتفاق سلام يخاطب جذور المشكلة.

وتقدم رئيس جنوب السودان، في وقت سابق، بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري السوداني والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وثيقة اتفاق إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جولة المفاوضات.

من جانبه، طالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيقاد" بدعم مبادرة سلفا كير لإحلال السلام في السودان.

وأعرب آبي أحمد عن أمله بأن تقود جولة المباحثات إلى تمهيد الطريق أمام الأطراف السودانية، للتوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب ويحقق المصالحة.

وقال: "أتمنى أن يمهد لقاؤنا هذا لتحقيق اتفاق بين الحكومة الانتقالية وبقية الأطراف السودانية، حتى ينخرط الجميع في عملية المصالحة وأثمن مبادرة سلفا كير كما أدعوا الإيقاد إلى دعمها بالكامل، فهناك فرصة كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان الإقليم".

بدوره دعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، إلى اتباع "منهج جديد" خلال المفاوضات الحالية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا.

والتقى موسفيني رئيس الوفد الحكومي السوداني المفاوض محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة، بجوبا على هامش مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة ترعاها الجارة الجنوبية.

وذكر بيان صادر عن المجلس السيادي، تلقته "سودان تربيون" أن الرئيس الأوغندي دعا إلى أهمية اتباع "منهج جديد" في المفاوضات حتى لا تستغرق زمنًا طويلاً.

من جانبه، أكد محمد حمدان دقلو، أن الوفد الحكومي المفاوض، على استعداد لتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملية التفاوض.

وأضاف أن السلام يمثل "أولوية خلال الفترة الانتقالية".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أخواني الشهداء: العيون السود في البطانة كتار 2019-10-14 05:41:16 مجدي الجزولي انهضوا لبوا يا شبابنا هموا شهيدنا الطاهر ضحى بدموا أخواني الشهداء الزايد شوقهم مناى يا الله أسير في طريقهم أصبر قلبي وراجي لحوقهم هنالك في الجنة أبقى رفيقهم.. من أخسر ما خاض فيه المرحوم حسن الترابي بعد (...)

التحالفات السياسية السودانية: التماعُ نجم بعد خُبُوٍّ! 2019-10-13 08:01:56 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم يُسلط الضوء بعد على خبر ربما قد تكون له تداعيات سياسية مما تمثل في لقاء جوزيف تكة، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو، مع السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب (...)

و"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.