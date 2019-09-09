سلفاكير يدعو الحكومة والحركات المسلحة في السودان لإنهاء الحرب

قادة (الثورية) وحركة الحلو والطاهر حجر أثناء الاستماع لكلمة سلفا كير .. الاثنين 9 ديسمبر 2019

جوبا 9 سبتمبر 2019 - حث رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ممثلي الحكومة والحركات المسلحة، للعمل بصورة جادة ومسؤولة لوقف الحرب التي تسببت في معاناة وتشرد المواطنين خلال السنوات الماضية.

وقال في كلمة ألقاها الاثنين، بالعاصمة جوبا، بمناسبة انطلاق جولة مباحثات السلام بين الحكومة السودانية ممثلة في المجلس السيادي وممثلي المجموعات المسلحة في الجبهة الثورية السودانية، والحركة الشعبية/شمال برئاسة عبد العزيز آدم الحلو، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر إن "تحقيق السلام في دولة السودان يعني استقرار الأوضاع في جارتها جنوب السودان".

وأضاف: "أريدكم أن تعملوا من أجل تحقيق السلام لشعبكم، لا أريدكم أيضا أن تتبنوا مواقف متشددة وغير مرنة، عليكم رفع مطالبكم والاستعداد لتقديم بعض التنازلات المطلوبة".

وطالب كير الحكومة في السودان بتجنب "ذات السياسات والممارسات القديمة" التي قادت لانفصال جنوب السودان عن السودان عبر الاستفتاء الذي تم إجرائه في العام 2011.

من جهته قال عضو المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام، إنهم كحكومة "مع مطلب السلام باعتباره الخيار الاستراتيجي والركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار بالبلاد".

ووصل جوبا صباح الاثنين، وفد من المجلس السيادي برئاسة دقلو، للجلوس مع الحركات المسلحة السودانية بغرض الوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب في السودان، وذلك في إطار المبادرة المقدمة من سلفا كير.