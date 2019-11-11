سلفا كير يدعو مواطنيه لقبول اتفاقه مع مشار على تمديد الفترة الانتقالية

جوبا 11 نوفمبر 2019- طالب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مواطني دولته بقبول الاتفاق بينه وزعيم المعارضة الرئيسية رياك مشار على تمديد الفترة قبل الانتقالية لمئة يوم.

من اليسار: مشار،سلفا،موسفيني،البرهان،بعد اجتماع عنتيبي في 7 نوفمبر 2019

ودعا في خطاب موجه لشعب بلاده كل من الجيش الشعبي والقوات النظامية للمحافظة على السلام وعدم إعادة الحرب إلى البلاد مرة أخرى.

واتفق سلفا كير وقائد المعارضة المسلحة رياك مشار الاسبوع الماضي تأجيل تكوين حكومة الوحدة الانتقالية وتمديد الموعد النهائي الذي كان محدد بـ 12 نوفمبر وذلك في المحادثات التي استضافتها أوغندا وهي إحدى الدول الضامنة لاتفاق السلام في جنوب السودان.

وحضر اللقاء الذي انعقد في عنتيبي الرئيس يوري موسفيني ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وجاء التأجيل عقب رفض زعيم المعارضة الرئيسية رياك مشار تشكيل الحكومة في 12 نوفمبر مهددا بالانسحاب بسبب عدم تنفيذ الترتيبات الامنية.

وقال كير: "أدعو أطراف الاتفاق إلى التحلي بالصبر وقبول قرار الضامنين، سأشارك معكم جميعا في التقدم المحرز في تنفيذ المهام الهامة المتبقية للاتفاقية في فترة مائة يوم".

وتعهد بجمع مبلغ 100 مليون دولار المطلوبة لتنفيذ ملف الترتيبات الامنية في اتفاق سلام جنوب السودان.

وأشار الى ان الضامنين وأطراف الاتفاق اتفقوا على تكوين لجنة للإشراف على القضايا العالقة المهمة في الاتفاق.

وقال: "ليس لدينا شك في أن اللجنة لن تبلغ ضامني الايقاد، الاتحاد الأفريقي، مجلس الأمن والعديد من شركائنا بحقيقة ما يدور على أرض الواقع، بل ستكشف أيضا التحديات المرتبطة بامتثال الأطراف لأحكام ترتيبات القطاع الأمني ".

ويوم الجمعة قالت الولايات المتحدة انها تشعر بـ "خيبة أمل كبيرة "بعد فشل سلفا كير ومشار في الوفاء بالتزامهما وتشكيل حكومة وحدة انتقالية داعية الايقاد إلى تكوين معايير لتقييم تنفيذ الاتفاق.

ونال جنوب السودان استقلاله عن السودان في يوليو 2011، لكنه انحدر في اتون حرب أهلية منذ 2013 مما أدى إلى مقتل 400.000 شخص وتشريد 4 ملايين آخرين.

وفي سبتمبر العام الماضي توصل أطراف النزاع في الدولة الوليدة إلى اتفاق سلام منشط لإنهاء الحرب الأهلية.

وبنص الاتفاق على إنشاء حكومة وحدة انتقالية في مايو الماضي لكن الأطراف اتفقت على تمديد الفترة بسبب عدم حل بعض القضايا وعلى رأسها الترتيبات الامنية وعدد وحدود الولايات.