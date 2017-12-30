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سلفا كير يرحب بوقف إطلاق النار ويرفض الضغوط الخارجية

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جوبا 30 ديسمبر 2017 ـ رحب رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، السبت، بتوقيع وقف العدائيات محذرا في الوقت نفسه من خطورة أن تفرض القوى الخارجية حلولا على البلاد.

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رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وتأتي تصريحات كير في مقره أمام مجلس أعيان الدينكا قبل بدء المحادثات التي ترعاها دول إقليمية ودولية بشأن مستقبل الدولة التي تقع في شرق أفريقيا.

وقال سلفا كير إن شعب جنوب السودان يجب أن يحل مشاكله بطرقه الخاصة.

وزاد "لقد أكدت مرات عديدة أن هذا لا ينجح.. إن الأشخاص من الخارج لا يجب أن يفرضوا قرارات على شعبنا وقد سألني مواطنون في اجتماعات عديدة لماذا نقبل ما تفرضه الدول الأجنبية علينا ؟، إنهم محقون وقد أخبرت وزير شؤون مجلس الوزراء عندما ذهب الى أديس أبابا للمشاركة في منتدى تنشيط السلام مؤخرا أنه يجب علينا أن نضع في الأعتبار ما يخبرنا به شعبنا بصورة جادة وأننا يجب علينا أن نطلع الجهات المنظمة للمنتدى أننا لم نعد متقبلين للأفكار التي يأتي بها الآخرون لتحقيق السلام في بلانا، إن السلام يجب أن نحققه بأنفسنا".

وتلتقي الأطراف المختلفة في جنوب السودان في فبراير القادم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمناقشة الأفكار الجديدة لتنفيذ اتفاق السلام . وسيتفق الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد علي وضع خطة جديدة لتقديمها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على دعمه.

وشدد سلفا كير أنه لن يقبل مواصلة تلقي الأوامر من الخارج لتنفيذ القرارات.

وتابع "سنذهب الى المحادثات بموقف واضح.. لن نستمر في قبول الأوامر من الخارج، لن نفعل ما يمليه الآخرون علينا، لست رئيسا لأنفذ تعليمات الأشخاص الآخرين أنني رئيس دولة انتخبه الشعب".

وحذر الوسطاء الإقليميون والدوليون بما في ذلك دول الترويكا والاتحاد الأوروبي من أنهم سيفرضون عقوبات متشددة على منتهكي مخرجات منتدى تنشيط عملية السلام.



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