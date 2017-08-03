سلفا كير يرغب في تحسين العلاقات مع السودان

جوبا 3 أغسطس 2017- قال وزير شئون مجلس الوزراء فى حكومة جنوب السودان مارتن ايليا لومورو، الأربعاء إن الرئيس سلفا كير أبلغ مسؤول رفيع في الأمم المتحدة عن نيته تحسين العلاقات مع السودان.

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وفي مايو الماضي اتهم السودان جوبا بدعم هجوم شنته جماعتان مسلحتان على ولايتي شرق وشمال دارفور.

وقالت الخرطوم إن المهاجمين اقتحموا الأراضى السودانية من جهة جنوب السودان وليبيا.

وعقب تأكيد دول الترويكا لهذه الإتهامات، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بشأن دارفور، بما في ذلك التقرير الأخير الذي صدر في 14 يونيو 2017، إلى وجود فصائل متمردة من غرب السودان في دولة جنوب السودان.

وفى حديثه للصحفيين عقب اجتماع بين الرئيس سلفا كير ورئيس إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة ،جان بيير لاكروا قال المسؤول الحكومي إن الرئيس سلفا كير أعلن عزمه على تطوير علاقاته مع السودان.

وأضاف "تحدث الرئيس كير عن اعتزامه تحسين العلاقات بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان لاننا لدينا مصالح مشتركة. ان السلام هو الطريق الوحيد الذي يمكن ان يحقق الازدهار والانسجام بين البلدين".

وفي تصريحات لـ( سودان تربيون) الأحد، قال وزير خارجية جنوب السودان دينق الور إن الاستعدادات جارية لتحديد موعد لزيارة كير للخرطوم، واضاف " الزيارة ستكون في اغسطس حال اكتمال الترتيبات".

وطالب السودان جوبا مرارا بطرد الجماعات المتمردة المسلحة من جنوب السودان وتفعيل منطقة عازلة على الحدود للقيام بدوريات من قبل قوة مشتركة من البلدين بدعم من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في أبيي، كما تم الاتفاق عليه في سبتمبر 2012.

وبالمقابل يقول مسؤولون من جنوب السودان ان الخرطوم تستطيع اقناع قادة المتمردين وشخصيات المعارضة المقيمة فى الخرطوم بالانضمام الى عملية الحوار والمساهمة فى تحقيق الاستقرار فى الدولة الوليدة .