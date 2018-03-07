سلفا كير يرفض إعادة التوحيد المشروط للحركة الشعبية

جوبا 7 مارس 2018 ـ رفض رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت اقتراحا مشروطا يسعى الى إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان.

سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار قبل بدء اجتماع مشترك في صورة تعود للعام 2016

ولفت كير في اجتماع مع قيادة الحركة إلى أن عددا من قيادات الحركة انشقت عنها في عدد من المرات وعند عودتها إليها لم تضع شروطا لعودتها مستشهدا بنائبه الحالي تعبان دينق ولام أكول وكاربينو.

وتابع "لقد وضع كاربينو شروط للعودة للحركة الشعبية لكن ماذا حدث له، نحن نعلم ماذا حدث له عند غادر".

وبعد انشقاقه عن الحركة الشعبية انضم كاربينو كوانين إلى جيش جنوب السودان المتحد، وهو ميليشيا يرأسها فاولينو ماتيب في عام 1999. وفي سبتمبر من العام نفسه، أطلق عليه الرصاص في مشاجرة بينه والقائد بيتر غاديت وفاولينو ماتيب.

وقال الرئيس كير "إذا كانت إعادة توحيد الحركة مرتبطة بأي شرط فلن تكون العملية رهينة وسنمضي قدما مع الذين يرغبون في المشاركة والعودة بدون شرط".

وكان رئيس جنوب السودان يتحدث خلال اجتماع في مقر الرئاسة مع قيادة الحركة لمناقشة تأثير الوضع السياسى الحالي في البلاد على عملية منتدى تنشيط السلام.

كما بحث الاجتماع جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان الذي سيعقد في الأيام القادمة.

وحضر الاجتماع نائب الرئيس جيمس واني إيقا بصفته نائب رئيس الحركة الشعبية وجيما نونو كومبا وزير الحياة البرية والأمين العام للحركة بالإنابة.