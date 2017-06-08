سلفا كير يرفض الدعوة لحضور قمة (إيقاد) في أديس أبابا

جوبا 8 يونيو 2017- اعلن مكتب رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الخميس، إن كير لن يحضر القمة الاستثنائية التي ستعقد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وزراء خارجية (ايقاد) أثناء إجتماعهم في نيروبي بوزير الخارجية الأميركي حول الأوضاع في جنوب السودان..الاثنين 22 أغسطس 2016

ومن المتوقع أن تبحث القمة التى يحضرها رؤساء دول وحكومات الإيقاد الوضع الأمنى والإنسانى الخطير الذى يواجه جنوب السودان والعقبات التى تعترض تنفيذ إتفاق السلام الموقع فى أغسطس 2015.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان اتيني ويك اتيني " إن الرئيس كير لن يحضر قمة الايقاد... لقد أرسل الرئيس بالفعل رسالة إعتذار .. لا توجد اسباب لكن الرئيس يحضر لأمور أخرى هنا فى جنوب السودان". ولفت المسئول إلى ان الفريق الذي سيمثل الرئيس لم يتشكل بعد.

وقال اتيني ان زعيم جنوب السودان لديه التزامات اخرى فى الداخل، مضيفا ان الحكومة تنفذ اتفاق السلام الموقع 2015.

وعزا العديد من المسئولين العسكريين والحكوميين تغيير كير لرأيه إلى نصيحة قدمها له مجلس شيوخ جينغ الذى يعتقد ان قادة المنطقة قد يجبرون كير على تقديم تنازلات لصالح قوات المعارضة المسلحة.

ويرى آخرون ان السبب الرئيسى لغياب الرئيس تنبع من المخاوف من انه قد يتم منعه من العودة الى البلاد منذ انقسام الجيش بعد اقالة رئيس الاركان العامة للجيش بول مالونق اوان من منصبه فى مايو.

وهناك أيضا مخاوف من القيادة حول سبب عقد القمة في هذا الوقت الذي كثفت فيه قوات المعارضة المسلحة أنشطتها في المنطقة.

ومن المتوقع أن تساعد القمة على إيجاد سبل ودية للوضع الأمني والإنساني المتردي في جنوب السودان.

ودعا رئيس الوزراء الاثيوبى هايلي ماريام ديسالين ، الذى يشغل ايضا منصب الرئيس الحالى للكتلة الاقليمية، للقمة الاستثنائية.

وقال ديسالين إن تنفيذ اتفاق السلام 2015 لم يتم بصورة جيدة وأن القتال ما يزال مستمرا رغم إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.