سلفا كير يرفض عودة مشار ويعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد

جوبا 23 مايو 2017- رفض رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الاثنين عودة نائبه السابق وزعيم المتمرد رياك مشار الى البلاد للمشاركة فى الحوار الوطنى.

سلفا كير ومشار في مؤتمر صحفي بجوبا عقب اطلاق النار قرب قصر الرئاسة ـ الجمعة 8 يوليو 2016 (وكالات)

وقال كير الذي كان يتحدث فى مراسم أداء القسم لأعضاء لجنة الحوار ان عودة مشار ستؤدي الى صراع اخر فى البلاد، مشددا ان مشار سيشارك فقط فى الحوار من خلال من يفوضه لتمثيله وحركته فى الحوار.

وأعلن زعيم جنوب السودان بحذر وقف إطلاق النار من جانب واحد، وأمر الجيش بالقتال دفاعا عن النفس في حالة الهجوم على مواقعهم من قبل القوات المتنافسة،

وأردف "أعلن مرة أخرى وقف إطلاق النار من جانب واحد فورا . كما أطلب من قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان أن تراقب ذلك فورا في مواقعها الدفاعية " واضاف "بالطبع كل الجنود فى هذه القاعة يعرفون ان وقف اطلاق النار من جانب واحد لا يمكن ان يكون ملزما للجانب الاخر. ولكنكم لابد من الدفاع عن النفس في حالة تعرضكم للهجوم".

وأوضح كير أن وقف إطلاق النار من جانب واحد سيهيئ بيئة لإجراء حوار شامل وتيسير حركة المعونة الإنسانية إلى المناطق المنكوبة بالمجاعة.

وزاد "يجب أن يبدأ الحوار مع أولئك الذين هم على استعداد في حين تستمر اللجنة في إشراك أولئك الذين يترددون أو لديهم مخاوف. أن حكومة جوبا على استعداد لقبول وتنفيذ نتائج عملية الحوار الوطني ".

كما دعا الرئيس الشركاء الاقليميين والدوليين الى العمل بشكل وثيق مع لجنة الحوار الوطني ودعم عملية الحوار من اجل السلام فى البلاد.

وحضر مراسم افتتاح اللجنة الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى الذي أشار إلى ان بلاده أرسلت آلاف الجنود للقتال جنبا إلى جنب مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الرئيس كير ضد المتمردين عند بداية الصراع في 2013.

وأعلن رئيس جنوب السودان العفو عن السجناء السياسيين وأسرى الحرب، وقال "كدليل على حسن النوايا وروح الحوار الوطني، وجهت النائب العام إلى إعادة النظر فورا في قضايا الذين ارتكبوا جرائم ضد الدولة، أى السجناء السياسيين، وضمان اتخاذ الخطوات اللازمة للقيادة لاطلاق سراحهم ".